Frustré contre l’OM, le FC Nantes ne lâche pas la Direction de l’arbitrage

Le pressing à la nantaise.

Le FC Nantes garde en travers de la gorge l’arbitrage de François Letexier et de ses assistants dimanche soir contre l’OM (2-0). Alors que Waldemar Kita a poussé une gueulante dans les couloirs du Vélodrome et que Jocelyn Gourvennec a pointé un arbitrage « scandaleux », les Canaris en ont remis une couche ce lundi en sortant un communiqué. Le club, en position de barragiste au classement, déplore ainsi une « succession de décisions arbitrales erronées en sa défaveur depuis plusieurs semaines ». La défaite à Marseille a finalement fait déborder le vase.

Communiqué du Club. Le FC Nantes demande des explications. — FC Nantes (@FCNantes) March 11, 2024

« A la suite de la rencontre de la 25e journée (…) et à de nouvelles erreurs d’arbitrage, le FC Nantes souhaite obtenir des explications claires de la Direction de l’arbitrage, peut-on lire. Le club demande par ailleurs la communication des échanges entre le VAR et M. Letexier suite à la faute évidente non sifflée commise sur Moses Simon (36e minute) ainsi que sur la succession de mains commises dans la surface de réparation olympienne (50e minute). »

« Votre correspondant n’est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. »

