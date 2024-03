Waldemar Kita laisse éclater sa colère contre la VAR dans les couloirs du Vélodrome

Pas sûr que les anti-VAR soient ravis de voir qui rejoint leur petit club.

Après la défaite des Canaris face à Marseille ce dimanche (2-0), Waldemar Kita, le président de Nantes, a fait exploser sa colère contre la VAR. Le Franco-Polonais estimait que deux penaltys auraient dû être sifflés en faveur des siens, notamment après une main de Chancel Mbemba dans la surface. « La VAR ça existe, il y en a marre à la fin, a-t-il beuglé dans les couloirs du Vélodrome. Il y a toute la planète qui parle de ça. Il y a deux mains, c’est incroyable de voir ça. Ça ne sert à rien la nouvelle technologie si on ne vérifie pas. »

😤 La colère de Waldemar Kita dans les couloirs : "LA VAR ÇA EXISTE ! INCROYABLE DE VOIR ÇA."#OMFCNA pic.twitter.com/NpgTia4dOU — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 10, 2024

Jocelyn Gourvennec, l’entraîneur de Nantes, a lui aussi regretté les décisions du corps arbitral. « Si on ne revient pas au score, c’est parce qu’on n’a parfois pas été assez adroits. Et puis, on nous refuse deux penaltys évidents. C’est incompréhensible que la VAR n’appelle pas Monsieur Letexier. »

Les Canaris s’estiment plumés.

