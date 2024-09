Fils aîné de Zizou, Enzo Zidane se retire du football à seulement 29 ans

Dur dur d’être le fils du Z.

Malgré plusieurs offres sur la table, Enzo Zidane a dit stop à une carrière qui n’a malheureusement jamais décollé. Selon une information relayée par AS, l’aîné de la fratrie Zidane prend sa retraite sportive à seulement 29 ans. Pour le jeune homme formé au Real Madrid, ses derniers pas sur un terrain remontent à la fin de la saison 2022-2023, après une dernière pige d’un an dans le modeste club de CF Fuenlabrada, pensionnaire de troisième division espagnole.

Ancien espoir du Real Madrid, du moins au sein de la réserve du Castilla, le désormais ex-milieu de terrain aura vécu une carrière très mouvementée. Deportivo Alavés, Lausanne, Almería, Rodez… Passé par huit clubs différents en sept années chez les professionnels, il n’a jamais réussi à s’imposer dans l’un d’entre eux. Et pourtant, l’histoire avait merveilleusement bien débuté. Le 30 novembre 2016, son père, qui est alors entraîneur des A au Real Madrid, lance son fiston lors d’un match de Copa del Rey. Ce jour-là, il joue son seul match et marque son seul et unique but avec le club.

Chacun sa route, chacun son chemin…

