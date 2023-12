Erling Haaland victime d’une fracture

Coup dur.

Indisponible pour la rencontre face à Luton ce dimanche, Erling Haaland souffre d’une fracture de fatigue au pied. L’attaquant norvégien de Manchester City se serait blessé lors de la défaite face à Aston Villa mercredi : « Il s’agit d’une fracture de fatigue au niveau du pied ressentie après le dernier match, il ne pouvait pas jouer, a assuré Pep Guardiola, son entraîneur. On va voir ce qu’il se passe semaine après semaine, jour après jour. Erling a été très important depuis qu’il est arrivé, c’est certain. Mais au cours de la saison, on voit ce genre de choses. Les blessures, les suspensions, les problèmes, nous devons nous adapter. »

Manchester City boss Pep Guardiola confirms Erling Haaland is out with a foot injury ❌pic.twitter.com/rXzhQiwFiO — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 10, 2023

L’absence du « Cyborg », meilleur buteur sur l’année civile (50 buts), arrive au pire moment pour les Citizens à la peine en Championnat. Avant de jouer face aux Hatters, les champions d’Europe comptent sept points de retard sur Liverpool, premier, et six sur Arsenal.

Si avec ça les Gunners ne remportent pas la Premier League.

