Dortmund assure l'essentiel face au Werder

Dortmund 1-0 Brême

But : Brandt (67e) pour le BvB

Sans être flamboyant, Dortmund a fait le minimum syndical ce vendredi soir en venant à bout d’une vaillante mais inoffensive équipe de Brême (1-0). Globalement supérieur, le BvB a pourtant tardé à véritablement lancer sa soirée. Le Signal Iduna Park s’est tout de même levé une première fois sur un savoureux mouvement collectif, qui s’est finalement conclu par une frappe un poil trop croisée de Marco Reus (32e). En face, le Werder était totalement recroquevillé dans son camp et a subi les vagues des locaux, sans proposer grand-chose de l’autre côté du pré, et profitant d’une certaine maladresse de Dortmund pour garder la tête à la surface.

Après la pause, le Borussia a encore une fois cru à l’ouverture du score, mais Donyell Malen a à son tour trop croisé sa tentative. Presque un copier-coller de la plus grosse situation du premier acte, qui s’est avéré sans gravité, puisque les gars d’Edin Terzić ont bel et bien fini par trouver une faille : à la suite d’un délicieux service d’Emre Can entre les lignes, Julian Brandt s’est retrouvé seul face au portier du Werder et a parfaitement piqué son ballon pour débloquer la situation (1-0, 67e). Brême s’est alors gentiment révolté et a eu une grosse munition : lancé dans la profondeur, Justin Njinmah a buté sur un Gregor Kobel auteur d’une parade décisive (82e) pour offrir un succès aux siens.

Un BvB petit bras, mais un BvB qui retrouve la tête du championnat.

Dortmund (4-5-1) : Kobel – Wolf (Bensebaini, 62e), Hummels, Schlotterbeck, Ryerson – Malen (Sabitzer, 76e), Nmecha, Can, Reus (Reyna, 62e), Brandt (Adeyemi, 90e) – Fullkrüg (Haller, 77e). Entraîneur : Edin Terzić.

Brême (3-3-2-2) : Zetterer – Friedl, Veljković, Jung (Borré, 87e) – Weiser, Stage, Deman – Bittencourt (Lynen, 68e), Schmid (Woltemade, 81e) – Kownacki (Njinmah, 68e), Ducksch. Entraîneur : Ole Werner.

