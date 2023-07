Deux stars de Premier League quittent Manchester City et Liverpool pour l'Arabie saoudite

Lawrence d’Arabie fait vraiment des émules.

Ce mercredi, The Athletic a révélé que Riyad Mahrez (Manchester City) et Jordan Henderson (Liverpool) allaient tous les deux quitter la Premier League dans les prochaines heures pour satisfaire à leur visite médicale en Arabie saoudite. Comme attendu, Mahrez va s’engager pour quatre saisons avec Al-Ahli. Le club de Djeddah va s’acquitter de 35 millions d’euros pour racheter les deux ans de contrat restants à Mahrez. Le capitaine de Liverpool va lui laisser les bords de la Mersey pour Al-Ettifaq et son ami Steven Gerrard. Le montant de la transaction est évalué à 14 millions d’euros. « Hendo » va parapher un contrat de trois ans avec la formation de Dammam.

Deux trentenaires de plus au paradis des libertés.

