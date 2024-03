David James sort de sa retraite et fait trembler les filets

Une carrière de 24 ans sans le moindre but, pour enfin débloquer son compteur à 53 ans.

Dix ans après avoir raccroché les crampons, le gardien anglais David James a repris du service le temps d’un match amateur en Angleterre. L’ancien portier de Liverpool, de Portsmouth ou encore des Three Lions à 53 reprises a enfilé la tunique de l’AFC Hutwood, club de la Sunday League de Southampton.

Face au Madeinheath United, James a d’abord pris sa place habituelle entre les perches, pour ensuite évoluer dans le jeu en seconde période. Et ça a fait mouche : sur un coup franc à une vingtaine de mètres, l’Anglais a trouvé les filets à l’aide du poteau et du gardien adverse. Grâce à ce but, Hutwood l’a emporté 2-1, conservant ses espoirs de titre.

The moment David James was introduced to the squad ahead of the early Sunday morning kick-off! https://t.co/kOWG70iVP3 pic.twitter.com/mOCn2hOSjq — Alfie House (@AlfieHouseEcho) March 18, 2024

Pour l’anecdote, James avait déjà évolué dans le jeu le temps d’un match en 2005. Son entraîneur à Manchester City, Stuart Pearce, l’avait fait évoluer sur le front de l’attaque lors des dernières minutes du dernier match de la saison face à Middlesbrough.

