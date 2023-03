Danilo : «  Pour progresser, on  doit faire les choses ensemble »

Le foot est un sport co ?

Intercepté alors qu’il allait sécher ses larmes aux vestiaires, Danilo a répondu brièvement à Canal+, l’air abattu : « Malheureusement, on doit dire que le Bayern était plus fort que nous. On a eu des occasions en première période, on ne les a pas mises. Quand c’est le cas en Ligue des champions, ça devient difficile. » Le Portugais reconnaît que le PSG a fait trop d’erreurs, a perdu trop de duels.

« Je n’ai pas de mots… C’est dur de sortir comme ça, mais c’est la Ligue des champions », enchaîne le milieu de terrain replacé défenseur central pour pallier les multiples absences. Avant de partir, il lâche un petit conseil pour la suite : « Pour progresser, on doit être tous ensemble, on doit faire les choses ensemble et pas individuellement. On doit continuer comme ça, parce que Paris est une grande équipe. »

Un empilement de grands joueurs certainement, une grande équipe on doute encore.

Paris tombe sans broncher à Munich