Daniel Riolo : « C’était l’enterrement première classe de Verratti »

C’est devenu un classique des matchs du PSG : pendant la rencontre face au Bayern Munich, et encore plus au moment où Marco Verratti se rend fautif d’une perte de balle sur le premier but allemand, tout Twitter s’est mis à se chauffer sur l’intervention qu’allait faire Daniel Riolo dans l’After RMC au coup de sifflet final. Et ça n’a pas manqué, le journaliste a régalé : « C’est un joueur d’urban ! Ça fait des années que je vous le dis. Je ne sais même pas s’il est titulaire dans l’équipe de mon fils ! (…) Zaïre-Emery il a 16 ans, il lui met la misère. » Toujours au top de l’investigation et de l’information, la rédaction de So Foot lui a envoyé quelques questions sans tabou et hyperpertinentes sur cette facette de son travail.

Ce mercredi soir, encore, dès la première boulette de Verratti, la twittosphère avait hâte de t’entendre à son sujet : comment tu gères cette pression pour ne pas décevoir les attentes à chaque débrief ?

Aucune pression. Je suis convaincu de ce que je dis sur lui depuis des années et j’ai l’habitude d’avoir raison tôt. Donc j’attends sereinement… Et je ne prépare pas ce que je dis. Ça vient ou pas !

Est-ce que, parfois, tu te dis « allez, j’arrête de m’acharner sur lui » ?

Ces derniers temps, il était tellement mauvais que je ne disais plus rien. Hier soir, je ne voulais pas, et puis tout est parti d’un coup. C’était son enterrement de première classe… C’est désormais fini. Il n’y a plus rien à dire sur lui.

Le clan Verratti t’a déjà contacté ? Tu pourrais lui proposer une rencontre comme tu as fait avec Dupraz ?

Non, zéro contact. Pourtant, on aurait pu : j’ai passé tellement de vacances dans sa région ! On a beaucoup de points communs à la base. J’adore son plat préféré, les « arrosticini ». Avec Dupraz, il n’y avait aucun souci. La rencontre ne s’était pas faite à la suite d’un souci ! C’est après son sketch ridicule que le problème s’est cristallisé.

Moment confession : est-ce qu’il y a des mots ou des formules que tu regrettes à propos de Verratti ?

Je ne regrette rien du tout.

Est-ce que t’es capable de dire un truc sympa sur lui ?

C’est un bon milieu de terrain de L1.

Au fait, il est comment en vrai, le milieu récupérateur de l’équipe de five de ton fils ?

Mon fils joue d’abord et très bien au tennis. Il lui mettrait une taule au tennis d’ailleurs. La vérité, c’est que Verratti a largement sa place dans l’équipe urban de mon fils. Là, c’est vrai j’ai abusé.