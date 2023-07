Cristiano Ronaldo : « Je suis sûr que je ne jouerai plus jamais en Europe »

L’Arabie, ça vous dit ?

Après la défaite 5-0 d’Al-Nassr face au Celta de Vigo en amical ce lundi soir, Cristiano Ronaldo s’est arrêté en zone mixte pour répondre aux questions des médias portugais présents. Il est revenu sur son avenir et sur le championnat saoudien. « Je suis sûr à 100 % que je ne retournerai dans aucun club européen. J’ai ouvert la voie au championnat saoudien… et maintenant tous les joueurs viennent ici. Je ne reviendrai pas dans le football européen, la porte est complètement fermée. J’ai 38 ans, le football européen a également perdu beaucoup de qualité… la seule qui tienne la route est la Premier League, qui a une longueur d’avance sur tous les autres championnats. Je suis sûr que je ne jouerai plus jamais en Europe. Je veux jouer en Arabie. Aux États-Unis ? Non plus. Je pense que le championnat saoudien est bien meilleur que le championnat américain », a déclaré le n°7, alors que Lionel Messi vient de s’engager avec l’Inter Miami et que le président de la MLS déclarait il y a quelques jours ne pas être inquiet de l’évolution de la Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo: “My decision to join Saudi clubs was 100% crucial to bring in new top players. It’s a fact”. 🇸🇦

“When I joined Juventus, Serie A was dead and then after I signed… it was revived. Wherever Cristiano goes he generates higher interest”. pic.twitter.com/LOMeUmx0FU

