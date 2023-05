Coupe d’Allemagne : Francfort renverse Stuttgart et rejoint Leipzig en finale

VfB Stuttgart 2-3 Eintracht Francfort

Buts : Tomás (19e) et Millot (83e) pour les Schwaben // Ndicka (51e), Kamada (55e) et Kolo Muani (77e SP) pour les Adler

Expulsion : Sosa (85e) pour le VfB

La French touch porte l’Eintracht Francfort.

Proposant deux visages totalement opposés d’une mi-temps à l’autre, Francfort a néanmoins fait le boulot pour s’imposer sur la pelouse de Stuttgart (2-3) ce mercredi et rejoint le RB Leipzig en finale de la Coupe d’Allemagne. La Mercedes-Benz Arena exulte pourtant de joie en début de rencontre sur une puissante frappe de Tiago Tomás qui prend à contre-pied Kevin Trapp et récompense le bon début de match des Roten (1-0, 19e). L’ancien gardien du Paris Saint-Germain doit également s’employer pour bloquer à bout portant le tir de Silas Wamangituka (35e) et gêner Tomás qui, en renard des surfaces, passe à quelques millimètres du doublé (45e).

Malheureusement pour les Schwaben, l’Eintracht se rebiffe en seconde période et profite du malheur des locaux, qui perdent deux de leurs trois défenseurs centraux sur blessure (Konstantínos Mavropános et Waldemar Anton) et subissent la foudre en quatre minutes : sur une remise de Randal Kolo Muani, Evan Ndicka transperce Fabian Bredlow avec puissance (1-1, 51e), puis Daichi Kamada réalise un numéro de soliste pour mettre les siens devant (1-2, 55e). Inarrêtable, Kolo Muani provoque un penalty – qu’il transforme sans hésitation – sur un contre express (1-3, 77e). La réduction du score pleine de réussite du jeune Français Enzo Millot (2-3, 83e) ne changera pas l’issue du match, d’autant que le VfB termine la rencontre à dix après le deuxième avertissement adressé Borna Sosa (85e) pour une intervention en retard.

Les Adler conservent donc une chance de jouer l’Europe la saison prochaine.

Stuttgart (3-4-3) : Bredlow – Mavropános (Zagadou, 32e), Anton (Millot, 63e), Ito – Vagnoman, Karazor, Endō (Führich, 78e), Sosa – Tomás (Coulibaly, 63e), Guirassy, Wamangituka. Entraîneur : Sebastian Hoeneß.

Francfort (3-4-2-1) : Trapp – Melo, Hasebe, Ndicka – Ebimbe, Rode (Buta, 46e), Sow, Lenz – Kamada, Götze (Lindstrøm, 78e) – Kolo Muani (Santos Borré, 83e). Entraîneur : Oliver Glasner.

