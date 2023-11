Stuttgart vient à bout de Francfort

Eintracht Francfort 1-2 VfB Stuttgart

Buts : Anton (26e, csc) pour les Adler // Undav (1ère, 45+1e) pour les Roten.

Incroyable, mais Guirassy n’a pas marqué.

En battant l’Eintracht à Francfort ce samedi (1-2), le VfB Stuttgart poursuit son début de saison tonitruant. Encore en délicatesse avec sa cuisse gauche, Sehrou Guirassy débutait cette rencontre sur le banc. Mais il faut croire que porter un maillot de Stuttgart cette saison octroie le pouvoir de marquer beaucoup de buts. 56 secondes après le coup d’envoi, Deniz Undav, qui remplaçait le Malien, est idéalement servi par Enzo Millot et devance Kevin Trapp pour pousser le ballon, qui s’en va doucement finir sa course dans le but (0-1, 1ère). Un début idéal pour les visiteurs, qui voient tout de même Francfort revenir dans la partie. La faute à un centre de Philipp Max, contré à l’entrée de la surface par la tête de Waldemar Anton… Mais le ballon lobe finalement son portier (1-1, 26e).

Il pleut à Francfort et la pelouse joue un mauvais tour à l’arbitre, Felix Brych, qui se blesse au genou à la demi-heure de jeu après une glissade. S’il termine le premier acte après avoir été soigné, il ne revient pas des vestiaires, et laisse son quatrième arbitre prendre le sifflet. Il a quand même eu le temps de valider le doublé d’Undav, qui glace l’Eintracht juste avant la pause. D’abord signalé hors jeu, son but de la tête après un centre en première intention de Maximilian Mittelstädt depuis la gauche est finalement accordé (1-2, 45+1e). L’Allemand claque là son 8e pion en 10 matchs cette saison. Malheureusement, la seconde période se termine sans but, malgré l’entrée de Guirassy, et le VfB continue sur sa lancéee.

Stuttgart est troisième de Bundesliga !

Eintracht Francfort (4-3-3) : Trapp – Buta (Aaronson, 80e), Tuta, Pacho, Max (Nkounkou, 55e) – Dina Ebimbe, Skhiri, Larsson – Chaïbi, Marmoush (Ngankam, 80e), Knauff (Götze, 70e). Entraîneur : Dino Toppmöller.

VfB Stuttgart (3-4-3) : Nübel – Anton, Zagadou, Ito – Leweling (Vagnoman, 59e), Karazor, Stiller, Mittelstädt – Millot (Jeong, 90+2e), Undav (Silas, 79e), Führich (Guirassy, 59e). Entraîneur : Sebastian Hoeneß.

