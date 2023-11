Pronostic Eintracht Francfort Suttgart : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Un festival de buts entre Francfort et Stuttgart

L’Eintracht Francfort a connu un début de saison très compliqué, puisqu’il devait tout reconstruire après de nombreux départs. Mais depuis quelques journées, ça va beaucoup mieux. En effet, les Allemands restent sur une superbe série de 8 matchs sans défaites (6 victoires, 2 nuls), vainqueurs à Hoffenheim (1-3) et face à l’Union Berlin (0-3), et accrochés par Dortmund (3-3) et au Werder Brême (2-2) avant la trêve internationale. En parallèle, les Aigles sont 2es de leur groupe de C4 derrière le PAOK Salonique. L’Eintracht pourra compter sur son attaquant égyptien Marmoush, meilleur buteur de l’équipe avec 6 buts en Bundesliga et 3 en Conférence League.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

Alors qu’elle jouait le maintien l’année dernière, l’équipe de Stuttgart surprend de week-end en week-end et se retrouve à la 3e place du classement avec 24 points en 11 journées. Mais l’absence de leur attaquant prolifique s’est fait ressentir sur les résultats, puisque les Souabes se sont inclinés face à Hoffenheim (2-3) et Heidenheim (2-0). Une victoire de prestige contre Dortmund a relancé la machine avant la trêve (2-1). L’attaquant Führich (3 buts, 5 passes décisives) était malade mais devrait tenir sa place, ce qui n’est pas le cas de Nartey, toujours absent. Le sérial buteur Guirassy a donc fêté son retour contre le BVB en marquant son 15e but en 9 journées de Bundesliga. Pendant son absence, l’intéressant Undav a assuré l’intérim et a déjà inscrit 5 buts cette saison. Dans un match entre deux équipes récemment très offensives, ces buteurs pourront s’illustrer.

► Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1,50 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 150€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Guirassy buteur » est coté à 2,20 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 220€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Le trio Marmoush/Guirassy/Undav marque +1,5 buts » est coté à 2,58 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 258€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Eintracht Francfort – Stuttgart avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Eintracht Francfort Stuttgart encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Les amendes pour fumigènes pleuvent en Allemagne