Christian Vieri : «  Kvaratskhelia est comme George Best »

Une nouvelle comparaison flatteuse pour celui que les Napolitains surnomment « Kvaradona ».

Révélation de la saison en Italie et sur la scène européenne, Khvicha Kvaratskhelia n’en finit plus d’impressionner la planète football. Auteur de 13 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues, le Georgien devrait être très sollicité cet été. Dans son émission Bobo TV, Christian Vieri a d’ailleurs donné son avis sur l’avenir du joueur de 22 ans qu’il verrait bien du côté de Manchester United : « Le but qu’il a marqué, c’était de la folie. S’il part à Manchester United, l’époque de George Best sera de retour. Kvaratskhelia est comme lui. J’ai hâte d’être à mercredi pour voir le Napoli jouer. »

La comparaison avec la légende des Red Devils, Ballon d’or en 1968, a en tout cas de quoi faire rêver les supporters mancuniens. Mais il va y avoir de la concurrence sur ce dossier, et obtenir la signature du numéro 77 risque d’être très compliqué. Sur le podium de la Premier League, Manchester United va déjà tenter de se maintenir dans le top 4 pour retrouver la Ligue des champions après une année d’absence.

Après avoir conquis Naples, direction l’Angleterre pour KK77 ?

