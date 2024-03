Wilfried Nathan Douala va rebondir en Turquie

En Turquie, on ne leur parle pas d’âge.

Au cœur de la polémique depuis quelques jours pour une présumée fraude sur son âge et sur son identité, Nathan Douala pourrait tout de même poursuivre sa carrière sans embûche. Le plus jeune joueur de la dernière CAN, suspendu pour les play-offs du championnat camerounais, va rebondir en quittant Victoria United pour prendre la direction d’Antalyaspor en Turquie, en fin de saison.

Ce transfert s’inscrit dans le cadre d’un récent partenariat conclu entre le Victoria United et le club turc « pour la mise en œuvre d’activités conjointes ». Cette nouvelle affaire va fragiliser encore davantage la position de Samuel Eto’o, qui entretient de bonnes relations avec Antalyaspor, où il a évolué en fin de carrière (2015-2018). Le président de Victoria United, Valentin Nkwain, avait tenté de désamorcer la situation ce jeudi au micro de Camerfoot, en assurant que la personne présente sur les photos polémiques était la frère de Nathan Douala.

We are delighted to announce to the public that our football club has today the 14th of March officially signed a partnership agreement with Turkish first division professional club Antalyaspor for the implementation of joint activities. pic.twitter.com/Ri290FpIls

