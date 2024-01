Un international israélien exclu par Antalyaspor après une célébration polémique

Antalyaspor a accroché Trabzonspor ce dimanche (1-1), sur son terrain. Sauf qu’à l’issue de la rencontre, le club de la ville balnéaire a tout simplement choisi d’exclure son buteur du jour, Sagiv Jehezkel. L’international israélien a en effet fêté son pion en brandissant un bandage sur lequel il était possible de lire : « 100e jour du 7 octobre ».

📌 Kamuoyunun Dikkatine! Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar… pic.twitter.com/Bu67KF27zp — Bitexen Antalyaspor (@Antalyaspor) January 14, 2024

Comprenez, cela fait 100 jours qu’a eu lieu la première attaque du Hamas contre Israël, entraînant le début d’une nouvelle guerre israélo-palestienne. La position du club (et du pays) étant tout autre par rapport à ce conflit, la célébration de Jehezkel a été jugée provocatrice et « contraire à ses sensibilités ». D’un point de vue sportif, Jehezkel pèse à lui seul 6 buts et 2 passes décisives en Süper Lig turque, si bien que son absence longue durée (ou son exclusion définitive) pourrait vraiment pénaliser son équipe.

