Le beau geste des supporters lors de Beşiktaş-Antalyaspor

Pour une fois que lancer quelque chose sur la pelouse est autorisé.

Après trois semaines d’interruption à cause de la terrible série de tremblements de terre qui a touché la Turquie et la Syrie et fait plus de 50 000 victimes, la Süper Lig était de retour ce week-end (sans Gaziantep et Hatayspor, qui ont malheureusement dû se retirer). De nombreux hommages et actions symboliques ont eu lieu sur les pelouses turques (les joueurs de Fenerbahçe avaient, inscrit dans leur dos, le nom des villes touchées par le séisme, par exemple), notamment lors du match opposant Beşiktaş à Antalyaspor. Après 4 minutes et 17 secondes de jeu, les supporters ont lancé des peluches et divers jouets sur la pelouse du Vodafone Stadium, en soutien aux enfants victimes du séisme.

"Yıllarca sporseverler tarafından hüzün ve coşkuyla izlenecektir. Yardımseverlik sembolü gibi… İyi ki maç içerisinde olmuş." Murat Caner ve Uğur Meleke, Beşiktaş taraftarının depremzede çocuklar için oyuncak hediye ettiği 'Bu oyuncak sana arkadaşım' kampanyasını değerlendirdi. pic.twitter.com/eUxl0CXmfV — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 27, 2023

La temporalité est hautement symbolique puisque le tremblement de terre du 6 février avait débuté à 4h17. Cette action rappelle ce qui se fait traditionnellement au moment de Noël du côté du Betis pour qu’« aucun enfant ne reste sans jouets en cette période de fêtes ». Cette pratique est également répandue dans la ligue de hockey américain.

[📺LIVE] 🇹🇷 #SüperLig 🥹 Le très bel hommage de Fenerbahçe et de Konyaspor aux victimes du tremblement de terre… pic.twitter.com/52wtaSCQSe — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 25, 2023

Beautiful game.