Brigitte Macron remercie Kylian Mbappé

Kylian n’a pas le monopole de l’esquive.

Ce mercredi, Brigitte Macron était en déplacement à l’institut médico-éducatif de Saint-Cloud, en compagnie de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéa et surtout de Monsieur JO 2024 : Tony Estanguet. L’occasion pour la presse d’interroger la Première dame sur l’absence de plus en plus probable de Kylian Mbappé aux JO. Une thématique soigneusement évitée par Brigitte Macron.

« D’abord, Kylian on lui dit merci, » a ainsi répondu la Première dame. « Pour tout ce qu’il nous a donné, pour ce qu’il nous donnera peut-être encore. Donc un grand merci à lui. C’est un immense champion, et on est tellement fiers de l’avoir avec nous. Donc on va suivre tout ça. » Relancée, Brigitte Macron a de nouveau botté en touche : « Merci quand même. Merci Kylian. »

Merci Florentino, surtout.

