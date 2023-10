Brahim Diaz ne jouera plus pour l’Espagne

Et ça ne ferait pas les affaires du Real Madrid.

Alors que Lamine Yamal voit son destin se lier avec l’Espagne, celui de Brahim Diaz semble s’écrire de l’autre côté de la Méditerranée. La jeune pépite du Real Madrid a en effet choisi de représenter le Maroc en sélection, lui qui n’a été appelé qu’une seule fois en sélection espagnole, et ne fait pas partie de l’équipe pour la trêve internationale qui vient de débuter. Passé par les U17, U19 et les Espoirs de la Roja, le joueur aurait changé d’avis après avoir rencontré Walid Regragui, sélectionneur du Maroc en mars dernier. Une source proche de la fédération marocaine confie ce mercredi au journal espagnol AS que le changement de nationalité sportive du joueur n’est plus qu’une question de « quelques détails administratifs ».

Côté club, le Real Madrid ne verrait pas ce choix d’un bon œil selon un porte-parole de la Fédération royale marocaine de football : « Brahim Diaz veut participer à la CAN 2024, mais il se heurte à des obstacles de la part de son club, le Real Madrid. » Ce choix pourrait en effet amener le joueur à participer à la CAN du 13 janvier au 11 février prochain, et priverait le club d’une solution en attaque.

La fin d’une (très) courte histoire.

