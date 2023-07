Bastian Schweinsteiger remet en question l’héritage de Pep Guardiola

Schweini a la gueule de bois.

Bastian Schweinsteiger, qui a tout gagné avec le Bayern Munich, Manchester United et la sélection allemande, est revenu sur les échecs que le football allemand connaît depuis l’Euro 2016, en remettant en cause un certain Pep Guardiola. Dans un podcast de talkSPORT, l’ancien milieu de terrain, ayant évolué sous les ordres du technicien catalan durant deux saisons en Bavière entre 2013 et 2015, a d’abord reconnu une « situation très délicate pour l’équipe nationale allemande et le football allemand en général » pour ensuite remettre en cause les idées de jeu de l’actuel coach de Manchester City, tout récent vainqueur de sa troisième Ligue des champions : « Lorsque Pep Guardiola est arrivé au Bayern Munich, tout le monde pensait que nous devions jouer ce type de football, avec des passes courtes. Nous étions en train de perdre nos valeurs. » Avant de regretter un passé glorieux : « Je pense que la plupart des autres pays considéraient l’Allemagne comme un combattant, capable de courir jusqu’à la fin. (…) Ces atouts, au cours des sept ou huit dernières années, nous les avons oubliés. Nous étions plus concentrés sur le fait de bien jouer le ballon entre nous, et c’est l’une des raisons (de cet échec). »

Que dire alors de la Ligue des champions gagnée par le Bayern en 2020, ou même de la Ligue Europa remportée par l’Eintracht Francfort en 2022 ?

