Pour Schweinsteiger, Manchester United aurait dû s’inspirer de ce qu’a fait Klopp à Liverpool

Paroles d’ancien, paroles de vilain.

Passé par l’écurie mancunienne de 2015 à 2017, Bastian Schweinsteiger n’a pas connu les mêmes saisons à succès qu’en Bavière et a récemment critiqué son passage en terre britannique au micro de l’émission The Overlap. Interrogé par l’ancienne figure des Red Devils, Gary Neville, l’ex-milieu de terrain s’est prononcé sur les mauvais recrutements de l’équipe : « Vous devez vous adapter à la façon dont le football change ou ne change pas et l’exemple le plus simple dont United aurait dû tirer des leçons est celui de Liverpool. Qu’a fait Klopp ? A-t-il signé un grand nombre de transferts très onéreux ? Non. » De là à descendre Manchester United face à son rival, il n’y a qu’un pas : « Regardez où Klopp a trouvé Robertson. Il a fait la même chose au Borussia Dortmund, où il a trouvé Lewandowski, Götze, Hummels, Piszczek. »

<iframe loading="lazy" title='Schweinsteiger On United & Mourinho: "They Kicked Me Out.”' width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/1ACloJetIE0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

En trois quart d’heures d’interview, l’ancien numéro 31 est aussi revenu sur son expérience mitigée sous le mentorat de José Mourinho : « Je me suis entraîné seul pendant au moins trois mois avec un préparateur physique […] (Mourinho) ne m’a jamais laissé m’entraîner avec l’équipe première. Je pense qu’ils voulaient se débarrasser de moi. À ce moment-là, j’étais encore super heureux à United, j’aimais porter le maillot, j’aimais ça. »

Peut-être qu’il voulait l’appeler mais, comme plein d’autres, n’a jamais réussi à prononcer correctement son nom

