Bafetimbi Gomis œuvre pour le rachat de Saint-Étienne

Ne jamais oublier d’où l’on vient.

Enfant de l’AS Saint-Etienne, Bafetimbi Gomis espère voir le club racheté, après de longues années à voir la vente sans cesse repoussée et les Verts couler en Ligue 2. « Souvent, j’en parle dans les pays du Golfe, où j’ai pas mal d’amis. S’il y a un club à acheter, je leur dis que ça peut être Saint-Etienne. Le club et la ville en ont besoin. J’aimerais bien un jour qu’un de mes amis rachète l’ASSE », a confié au Progrès l’international tricolore passé notamment par Al-Hilal (et désormais buteur des Kawasaki Frontale, au Japon).

Si une telle opération se matérialisait, Gomis pourrait même revenir dans le Forez pour sa reconversion après avoir raccroché les crampons. « Pour l’instant, je suis seulement supporter. Mais c’est vrai, quand tu as une riche carrière, cette compétence et cette légitimité, et à condition qu’il y ait un vrai projet qui permette de remettre Saint-Etienne à la place qu’il mérite, je reviendrai avec plaisir », confie-t-il.

Bientôt le retour de la panthère à Geoffroy Guichard ?

