Gomis : « Des personnes sont sorties des décombres avec mon maillot… »

Bafétimbi Gomis a disputé sa « last dance » avec Galatasaray SK, ce dimanche soir, lors du derby remporté par son club (3-0). « Oui, c’était mon dernier match », précise l’attaquant après la rencontre dans les colonnes de L’Équipe. Champion avec son club pour la deuxième fois après 2018, le Français est aussi revenu sur cette saison riche en émotions : « Ce titre vient après une année très difficile à plusieurs points de vue. L’an dernier, on avait terminé 13e au classement (le pire de son histoire) et cette saison, on a traversé beaucoup de mauvais moments, notamment avec ce tremblement de terre meurtrier (début février). C’était important aussi d’offrir ce titre à nos fans pour le centenaire de la République. On est le plus grand club turc et c’était important de le prouver ».

The Last Dance 💛🦁❤️ pic.twitter.com/ixxEbOWCBX — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) June 4, 2023

L’international français est aussi revenu sur l’épisode du séisme en Turquie. « Des personnes sont sorties des décombres avec mon maillot, notamment un jeune garçon de 12 ans, à Hatay, dont je m’occupe désormais. Il a perdu sa maman et sa sœur, il a fallu le reloger, lui retrouver une école et la financer, car son papa n’avait pas de boulot. C’était important pour moi de l’inviter à Istanbul, qu’il puisse voir les matchs, qu’il passe du temps avec mes enfants. » Cette saison, le joueur a planté 10 buts et délivré 3 passes décisives en 28 matchs. Bafé Gomis étudiera les « pistes » pour l’avenir et ne ferme pas la porte à un retour dans le club turc dans quelques années.

La Panthère n’a pas fini de rugir.

