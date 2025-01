Les lecteurs de sofoot.com veulent déjà oublier l’année 2024 de foot

365 jours plus tard, l’humanité clôt le chapitre 2024. Et si on parle de foot, qu’est-ce qu’on en retiendra ? Un Euro ennuyant, une énième Ligue des champions pour le Real Madrid, les blessures de Neymar ? Et le plaisir dans tout ça ? Le résultat à notre dernier sondage de l’année est sans appel : vous êtes 76% à ne pas avoir pris de plaisir devant le foot pendant douze mois.

Un aspect politique dégoutant ?

À vous lire, vous êtes en grande majorité des puristes du football, et ne pouvez supporter l’extra-sportif omniprésent et toxique. Altheos relève exactement ce souci-là : « Non pour la multiplication jusqu’ à la nausée des matchs, le PSG qui gagne la L1, le Real qui gagne la C1, l’Euro d’un ennui abyssal, la comedia del arte à la LFP, le feuilleton pathétique des droits TV, Textor qui n’a toujours pas compris le principe de la DNCG, NAK et sa main mise sur les instances du foot français, l’élection de Diallo… »

En plus de ces dérives, la dimension économique tuerait l’aspect compétitif du sport. Esteban Fuertès trouve les justes mots : « Non, car il n’y a presque plus du tout de mérite sportif. Ce sont les gros budgets qui gagnent à chaque fois. On aime le sport car le petit peut battre le gros et c’est quasiment plus possible en foot. » Son plus grand rêve ? Regarder la Coupe de France toute l’année et voir des Montargis sortir Amiens.

Drogue et sexe

À certains endroits du monde, le foot est comme une religion. Karl Marx a dit « la religion c’est l’opium du peuple », Paolo Malfini approuve : « Nous sommes addict mon bon ami. Cela ne nous fait même plus d’effet mais il nous faut notre dose de foot. » Ainsi, Ben Becker 11 a laissé ses émotions prendre le dessus : « Oui. Oui parce que sinon j’en regarderais pas. Oui parce que j’aime pas faire le blasé en mode c’était mieux avant. Oui parce que j’aime bien entendre mon voisin dire que maintenant il préfère le rugby, le basket ou le quidditch. Oui parce que je suis un passionné et que je peux regarder n’importe quel match et y trouver (presque) toujours quelque chose. Oui parce que la Ligain (cœur avec les doigts) Oui parce que l’EDF pourrait être entraînée à vie par Domenech ou Ghislain Printant ce sera toujours mon EDF (cœur avec les doigts bordel) Oui parce que la section commentaires de SoFoot (cœur sur toi aussi). Oui. »

Comment exciter un fan de foot ? Faites lui mal. D’après une étude approfondie menée par le chercheur Kashyyyk, qui révèle ses observations : « Au moment où je vote, 71% des personnes ont voté non. Je suis assez surpris du nombre de sado-maso qu’il y a sur ce forum. Ils ne prennent pas de plaisir à voir du foot, mais ils continuent à en regarder. » Cockney avait l’air d’être le cobaye de ces expériences, qui semble bien perdu, se questionnant alors : « Se masturber devant Angers/Nantes, c’est prendre du plaisir ? » Le pauvre est devenu insensible.

Pour conclure cette enquête, reprenons donc les mots pertinents de Sielleestdedansc’estpareil : « Les feuilletons pour désigner les Premiers ministres ont été plus rythmés. C’est dire. » Et si les gens se politisaient car le foot devient trop ennuyeux ?

