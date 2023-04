Angers fait chuter Lille !

Angers 1-0 Lille

But : Šabanović (84e) pour le SCO

Angers renoue avec le succès !

Vingt-et-une journées après sa dernière victoire en Ligue 1, à Nice le 18 septembre dernier, Angers a fait tomber le LOSC dans son antre de Raymond-Kopa (1-0).

Dans une formation à cinq, une semaine après avoir tenu en échec les Aiglons (1-1), les Angevins d’Alexandre Dujeux ont d’abord résisté aux assauts des Dogues au cours du premier acte. Pour ce faire, la lanterne rouge peut se reposer sur Paul Bernardoni, son dernier rempart, décisif sur les tentatives de Jonathan David, d’Angel Gomes par deux fois et surtout sur une tête à bout portant d’Alexsandro. À la pause, Angers n’a pas touché le moindre ballon dans la surface adverse mais n’est pas mort.

Car en seconde période, c’est avec un autre visage que les coéquipiers de Nabil Bentaleb retournent sur le pré. Plus offensifs, Adrien Hunou manque une première fois de glacer les ambition nordistes en contre en ne cadrant pas de près. Un premier avertissement, suivi d’un second peu après l’heure de jeu lorsque Bentaleb oblige une première fois Lucas Chevalier à se détendre pour repousser une volée en rupture de l’international algérien. Chevalier, encore lui, se distingue dans la foulée pour repousser une tête d’Hunou mais va finir par rendre les armes dans les derniers instants de la rencontre : il repousse le tir d’Hunou, mais Halid Šabanović est là pour pousser le cuir au fond (1-0, 84e). Une nouvelle fois, le LOSC perd des précieux points dans la course à l’Europe et manque de mettre la pression sur l’AS Monaco, quatrième.

Angers (5-3-2) : Bernardoni – El Melali (Sabanovic, 71e), Valery, Houtondji, Ghoulam (Bamba, 75e), Kalumba – Bentaleb, Mendy, Capelle (Hunou, 53ee) – Abdelli (Bahoya, 75e), Niane (Sima, 72e). Entraîneur : Alexandre Dujeux.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Gudmundsson, Fonte, Alexsandro, Weah – André (Virginius, 69e), André Gomes – Bamba (Bayo, 69e), Angel Gomes, Cabella – David. Entraîneur : Paulo Fonseca.