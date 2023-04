Pronostic Angers Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille sur sa lancée face à Angers

Dernier de Ligue 1 avec 15 points de retard sur le premier non-relégable, Angers devrait selon toute vraisemblance être relégué en Ligue 2. Les Angevins ont connu une saison compliquée à tous les niveaux, sur le terrain, mais aussi en extrasportif. Actuellement, le SCO est entraîné par Alexandre Dujeux qui est le 3e coach du club après Gérald Baticle et Bouhazama. La formation angevine a seulement remporté deux matchs depuis le début de saison face à Montpellier et contre Nice. Les partenaires de Bentaleb apprécient les Aiglons puisqu’ils ont fait un nul contre l’OGCN le week-end dernier (1-1). Ce point ne change pas grand-chose au niveau du classement, mais a montré qu’Angers n’avait pas totalement abdiqué. Face à Nice, les Aiglons auraient pu rapidement mener de 2 buts, mais ont laissé revenir les Angevins sur une erreur défensive. Les bilans du SCO sont décevants avec la plus mauvaise défense du championnat et l’une des pires attaques de la Ligue. Lors du mercato hivernal, Angers s’est renforcé avec Ghoulam, de retour de blessure face au Gym, et avec le buteur messin Niane, qui a trouvé le chemin des filets face à Nice.

En face, Lille est l’une des équipes en forme du championnat. Sur une excellente dynamique, le LOSC a pris la 5e place à Rennes et occupe la dernière place qualificative pour une compétition européenne. En plus de ses bons résultats, le club nordiste pratique un jeu très plaisant. Lors des 2 dernières journées, les hommes de Fonseca ont dominé Toulouse (0-2) et Lorient (3-1). Face aux Merlus, les Lillois ont souffert, mais ont profité de leur supériorité numérique de fin de rencontre pour prendre le dessus grâce à un doublé de Zhegrova en 2 minutes dans le temps additionnel. Invaincu lors des 5 dernières journées, le LOSC veut poursuivre sur sa dynamique face à une formation angevine en grande difficulté. Fonseca possède des solutions, puisque David réalise une saison exceptionnelle, tandis que Bayo ou Zhegrova sont des jokers de qualité. Tourné vers sa quête d’une place européenne, Lille devrait poursuivre sur son excellente dynamique en dominant Angers.

