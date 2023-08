Mercato : Nabil Bentaleb rejoint enfin le LOSC

Premier et dernier transfert de l’été.

Annoncé avec insistance du côté de Lille avant même l’ouverture du mercato, Nabil Bentaleb a dû longuement attendre pour voir son arrivée officialisée dans le Nord. La première visite médicale passée par l’international algérien, relégué avec Angers la saison dernière, a révélé un problème médical et une suspicion d’anomalie cardiaque qui a fait traîner le dossier pendant de longues semaines. Ce lundi, à la suite du verdict d’une commission d’experts, Nabil Bentaleb a pu fièrement poser avec son nouveau maillot. Celui de sa ville natale et de son club de coeur, où il était passé en jeunes (2004-2009).

« Son retour à la maison était attendu par tout le peuple lillois. […] Né à Lille, préformé à Lille et aujourd’hui de retour à Lille. Le destin de Nabil Bentaleb chez les Dogues est depuis toujours brodé d’un fil rouge LOSC. […] Nous sommes très heureux de pouvoir enfin annoncer le retour de Nabil Bentaleb parmi nous. Cela aura été une épreuve longue, difficile et éprouvante, mais nous sommes restés déterminés, et cette expérience nous aura encore plus rapprochés », a commenté le président Olivier Létang dans le communiqué du club. Malgré la chute du SCO l’an passé, le milieu n’a rien perdu de sa cote et devrait être un renfort de poids pour la troupe Paulo Fonseca, largement défaite dimanche à Lorient (4-1).

Retard excusé.

