En partance pour Lille, Nabil Bentaleb souffrirait d’anomalie cardiaque

Retard excusé.

Le transfert de Nabil Bentaleb vers le LOSC est encore freiné. Pisté depuis de longues semaines, le milieu d’Angers a passé sa visite médicale chez les Dogues, mais celle-ci aurait révélé une anomalie cardiaque d’après les informations de Ouest France. Une semaine auparavant, le président lillois Olivier Létang avait annoncé : « À l’heure où nous parlons, et en tenant compte du secret médical, nous attendons le résultat des examens complémentaires. Il y a des choses qui n’ont pas encore été levées. Il y a un processus obligatoire en France. Ce sont des éléments liés à la commission médicale en L1. » D’autres examens sont encore attendus avec impatience par le joueur et le club nordiste. Une étude approfondie par un groupe d’experts indépendants doit justement établir l’aptitude de Nabil Bentaleb à disposer ou non de son intégrité physique pour signer son contrat. Selon Ouest France, cette décision n’est pas attendue avant la mi-août.

Pour l’heure, l’international algérien s’entraîne seul, hors des structures angevines et lilloise.

