Le message indirect est bien passé.

Parti du PSG cet hiver pour rejoindre Wolverhampton, Pablo Sarabia semble avoir retrouvé de la continuité en Angleterre, en ayant enchaîné six matchs en tant que titulaire pour un but inscrit. Dans un entretien accordé au Telegraph, l’Espagnol explique son choix de manière assez claire : « Pour moi, la chose la plus cruciale est de me sentir important dans l’équipe. Je préfère jouer dans une autre équipe pour ressentir cette unité, en faire partie, être un membre de l’équipe et d’une famille, plutôt qu’une simple addition d’individus. »

« C’était incroyable de jouer avec Messi, Mbappé et Neymar. C’était une très bonne expérience, mais je n’étais pas heureux de ne pas jouer. C’est très difficile de jouer vu le niveau des joueurs du PSG, alors j’ai pris la décision de venir ici. Dans ma carrière, j’ai traversé beaucoup de moments difficiles, mais maintenant je veux profiter. Je sens qu’en ce moment, j’arrive dans l’apogée de ma carrière », poursuit l’attaquant, qui défie Tottenham ce samedi en Premier League.

Jouer le maintien en Angleterre, est-ce vraiment mieux que jouer le titre en France ?

