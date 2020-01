Bordeaux punit Nantes

Réduit à dix à la suite de l'exclusion de Girotto en début de deuxième acte, les Canaris ont craqué en fin de partie sur une reprise de Briand. Les Girondins sortent enfin la tête de l'eau.

135

Un tifo en la mémoire des nôtres. Pour toujours dans les cœurs des Nantais. ? Merci au peuple jaune et vert pour ce sublime hommage. pic.twitter.com/YHLzzIHKcS — FC Nantes (@FCNantes) January 26, 2020

Girotto replonge, Briand punit

Nantes (4-2-3-1) : Lafont - Appiah, Girotto, Krhin, C. Traoré - A. Touré (c), M. Abeid (K. Bamba, 88e) - Blas, Louza, M. Simon - Emond (Basila, 56e). Entraîneur : Christian Gourcuff.



Bordeaux (4-2-3-1) : Costil (c) - Kwateng (Mexer, 46e), Koscielny, Pablo, Benito - Bašić, Otavio (Tchouaméni, 63e) - Oudin, De Préville (Adli, 76e), E. Hwang - J. Briand. Entraîneur : Paulo Sousa.

370 jours après le cauchemar, l'âme d'Emiliano Sala planait au-dessus de la Beaujoire, et Bordelais comme Nantais ont prouvé que personne ne l'avait oublié. Maillots hommages d'un côté comme de l'autre , tifos, minutes de recueillement : ce fut encore une fois splendide et cela restera comme l'une des images fortes de la saison à la Beaujoire. Une enceinte qui s'était bien garnie pour l'occasion (près de 30 000 sièges occupés), mais n'aura pas accueilli une confrontation à la hauteur de l'avant-match : dans un match bien terne (deux tirs cadrés dont 0 pour les locaux), il aura fallu attendre les dernières minutes pour voir Jimmy Briand glacer un FCN réduit à dix en début de deuxième. De quoi mettre fin à une grosse hémorragie en Gironde.Avec ses 4 défaites en championnat, sa série de 6 revers en 7 matchs toutes compétitions confondues et la récente humiliation essuyée en coupe à Pau (3-2) , Bordeaux n'en mène pas large. Démarrant dans un dispositif en 4-2-3-1 plus conventionnel qu'à l'accoutumée, les visiteurs poussent rapidement et percent facilement l'entrejeu nantais dans le premier quart d'heure, même si le pied droit de Rémi Oudin (7) et le gauche d' un Hwang étincelant au match aller (14) sont en rodage, face à une inédite charnière nantaise composée de milieux reconvertis, Krhin-Girotto. Dans un contexte fort en émotion, les Canaris mettent une bonne vingtaine de minutes à dénouer leur gorge, et cela se traduit par une tentative tendue d'Imran Louza qui n'accroche pas le cadre (22). Les locaux reposent le pied sur le ballon sous l'impulsion de leurs pattes gauches Blas et Louza, et il faut la résistance de Kwateng (très solide face à son club formateur... mais sorti à la pause) et Pablo pour les empêcher d'inquiéter Costil (40).C'est après être repassé à trois têtes derrière et avoir soufflé 15 minutes que les Girondins reprennent le contrôle, mais Girotto barre la route à Hwang (52). Sur une montée de Touré, Renaud Emond passe à côté de sa seule occasion du match (53), puis Girotto fait des siennes et retombe dans ses travers : en stoppant Rémi Oudin qui s'échappait, le Brésilien prend sa deuxième biscotte et laisse les Jaune et Vert à 10 avant l'heure de jeu, son quatrième rouge depuis son arrivée en France en 2017. L'étau se resserre sur la cage de Lafont, qui doit s'employer devant De Préville (67). Alors que Blas et Simon se démènent en contre et que Nantes recule, Pablo manque le coche sur corner (81). La lumière vient d'un déboulé de Mexer, entré à la pause, dans le couloir droit : Jimmy Briand reprend d'instinct l'offrande du Mozambicain et trouve les filets jaunes de son adversaire, qui ne reviendra pas à la suite de cette action estampillée ex-Stade rennais. Un hommage au buteur sans tremblement de filets à se mettre sous la dent, ça aurait quand même fait tache.