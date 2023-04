Un maillot de l’équipe de France 98 signé par Zidane mis aux enchères !

Chaque semaine, le site d’enchères Catawiki propose des dizaines de milliers de nouveaux objets. Dans cette caverne de trésors, on peut trouver de belles pépites liées au foot. Voici notre sélection du moment.

1/ La première carte Panini de Ronaldo en Europe

L’année 1994 est riche pour Ronaldo – qui se fait alors appeler Ronaldinho, eh oui -. Cet été-là, il remporte sa première Coupe du Monde, à 17 ans, sans jouer… et sans apparaitre dans la double page consacrée au Brésil dans l’album Panini de la World Cup disputée aux Etats-Unis. A l’époque, le livre de stickers lui préfère logiquement Bebeto, Romario ou Müller, mais aussi Evair, l’attaquant de Palmeiras qui ne sera finalement même pas sélectionné pour le Mondial ! Dans la foulée du tournoi, Ronaldo est transféré au mois d’août de Cruzeiro au PSV, où il marquera 54 buts en 57 matchs lançant définitivement son immense carrière. La même année, il figure également dans l’album Panini hollandais Voetbal 95, pour la première fois dans une édition européenne sous le numéro 78.

2/ Un maillot de l’équipe de France dédicacé par Karim Benzema

Ça peut rapporter gros de toquer à la vitre de la voiture d’un joueur de foot. La preuve avec ce maillot signé par Karim Benzema au volant de sa voiture, sans doute à la sortie d’un entraînement. La liquette blanche des Bleus, avec lequel KB9 a disputé l’Euro 2021, est vendu encadré avec deux photos et une preuve de la signature. Il n’y a pas grand-chose à retenir de ce championnat d’Europe pour l’équipe de France, si ce n’est que ce maillot était plutôt réussi et que Karim Benzema avait tiré son épingle du jeu pendant le tournoi malgré l’élimination précoce des Français.

3/ Une figurine Lego à l’effigie de Diego Maradona

C’est clairement le petit coup de cœur de cette sélection même si on n’a absolument aucune idée du prix que ça peut valoir : un personnage Lego de Diego Maradona au Mondial 86, qu’il a remporté avec l’Argentine donc. Le maillot et le short Coq Sportif, le petit rictus, les bouclettes sur la tête : tout est trop mignon. Il y a même un ballon, proportionnellement bien trop grand pour la figurine puisque ce serait l’équivalent d’une ballon qui ferait grosso modo 80 centimères de diamètre. Bref, on a-d-o-r-e.

4/ Une affiche de l’AS Monaco dédicacée par 11 joueurs

C’est la bonne idée cadeau à essayer de faire à votre collègue ou votre pote fan de l’AS Monaco : une affiche qui retrace l’histoire des maillots du club de la principauté, signée par onze joueurs dont Ben Yedder ou Golovin, et même l’immense Jean Lucas. L’occasion aussi de rouvrir le débat sur le maillot bleu et jaune de la saison 97-98 : vous l’aimiez ou pas ?

5/ Un maillot de l’équipe de France 98 floqué Zidane et signé Zidane

Il est déjà passé de 2 à 900 euros en cinq jours et il peut mettre votre banquier en PLS. Lui, c’est un maillot original de l’équipe de France pour la coupe du monde 1998, floqué du numéro 10, du nom Zidane et signé, en octobre 2022 par Zizou lui-même avec un stylo noir. La signature est certifiée, bien entendu. La question maintenant, c’est de savoir quelles photos de famille ou de vacances vous allez enlever de votre mur pour faire rayonner cet objet mythique dans votre salon.

