Rennes relance la machine contre Strasbourg

Rennes 3-0 Strasbourg

Buts : Gouiri (3e, 21e) et D. Doué (51e) pour le SRFC

Le Stade rennais version Roazhon Park.

Après deux défaites consécutives à l’extérieur, à Marseille et à Lorient, Rennes a retrouvé ses bonnes habitudes en signant un dixième succès d’affilée à domicile, sans forcer face au Strasbourg de Mathieu Le Scornet, l’ancien de la maison (3-0). De retour en 4-3-3, avec Birger Meling latéral droit en l’absence du capitaine Hamari Traoré, blessé, les Bretons ont rapidement pris la confiance dans un stade où ils n’en manquent pas. Laissé tranquille par une défense strasbourgeoise très fébrile, Amine Gouiri a mis fin à sa traversée du désert (10 matchs sans marquer) en ouvrant le score avec l’aide d’Alexander Djiku (1-0, 3e). Une entame idéale puis un doublé pour l’attaquant rennais, qui conclut de près du droit après un une-deux avec Désiré Doué (2-0, 21e). Un cauchemar pour le Racing, inexistant dans un premier acte maîtrisé par les Rouge et Noir, qui ont vu le but de Baptiste Santamaria logiquement refusé pour une position de hors-jeu, Karl Toko Ekambi être trop court pour planter pour sa grande première et Benjamin Bourigeaud toucher le haut de la barre de Matz Sels.

Strasbourg n’a pas retrouvé de repères au retour des vestiaires, démarrant tout aussi difficilement le second acte que le premier. Une récupération haute de Bourigeaud a permis à Flavien Tait de distribuer un caviar à Doué, serein au moment de croiser sa frappe pour mettre les visiteurs K-O (3-0, 51e). Passé en mode gestion, le SRFC a laissé le Racing poser un peu le pied sur le ballon, sans que le triple changement opéré peu après l’heure de jeu ne parvienne à réveiller une équipe moribonde. Il ne s’est ensuite plus passé grand-chose, si ce n’est le cadeau de Bruno Genesio aux trois jeunes de l’académie Jeanuel Belocian, Alan Do Marcolino et Guela Doué (qui a remplacé son petit frère pour sa première chez les pros), venus croquer un peu de temps de jeu chez les grands. Les Bretons sécurisent leur 5e place au classement et laissent Strasbourg stagner dans la zone rouge.

La bonne nouvelle pour Rennes ? Le prochain match, ce samedi contre Lille, sera encore au Roazhon Park.

Rennes (4-4-2) : Mandanda – Meling, Rodon, Theate (Belocian, 83e), Truffert – Santamaria, Tait (Ugochukwu, 68e), D. Doué (G. Doué, 83e) – Bourigeaud, Gouiri (Do Marcolino, 83e), Toko Ekambi (Doku, 75e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Strasbourg (5-3-1-1) : Sels – Guilbert (Dagba, 65e), Doukouré, Djiku, Le Marchand, Sobol (Bouebari, 88e)- Sissoko, Prcić, Diarra – Sanson (Aholou, 65e) – Mothiba (Diallo, 65e). Entraîneur : Mathieu Le Scornet.