Mbappé, le maître du temps

« T’es le meilleur joueur Kylian, et puis j’adore ta montre en plus. » Mbappé sourit. Ce samedi, un jeune supporter parisien a tenté le tout pour le tout pour retenir son idole au Paris Saint-Germain, en le voyant sortir du van peu après la fin de l’entraînement. Naïf ? Peut-être. Comme tous les enfants de son âge. Mais même les plus jeunes sentent que leur star est en train de leur glisser des mains. En plein bras de fer avec sa direction, le vice-capitaine du club de la capitale – privé de stage au Japon et placardisé aux côtés de joueurs indésirables tels que Timothée Pembélé, Colin Dagba, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo ou encore Julian Draxler – avait toutefois le sourire aux lèvres au moment de signer quelques autographes et faire quelques selfies. Il le sait : du soutien, il en aura toujours.

L’UNFP et Marie-Antoinette Katoto avec lui

Quelques minutes avant ce soutien aux portes du nouveau centre d’entraînement de Poissy, inauguré il y a quelques semaines, c’est l’UNFP, le syndicat des joueurs, qui a volé au secours de Kylian Mbappé. L’instance dirigée par Philippe Piat a dénoncé « les lofts qui polluent le football français, peut-on lire dans un long communiqué, la mise à l’écart du capitaine de l’équipe de France, incitera peut-être – peut-être, parce qu’il faut du courage pour s’attaquer au PSG, au Qatar et au reste… – les instances sportives et politiques à se saisir enfin du dossier, à moins que l’on puisse, en France, empêcher des salariés d’exercer leur activité professionnelle en toute impunité. » Objectif : pointer du doigt l’ensemble des clubs, mais surtout les dirigeants qataris, prêts à empêcher un de leur salarié de travailler – ni plus ni moins – en l’écartant du groupe.

187 joueurs ont subi cette injustice en France la saison dernière. « Il semble néanmoins utile à l’UNFP de rappeler aux dirigeants qu’exercer des pressions sur un salarié – via la détérioration de ses conditions de travail par exemple – pour le forcer à partir ou à accepter ce que veut l’employeur constitue du harcèlement moral, que le droit français condamne fermement », prévient enfin le syndicat. Ce n’est pas tout : Marie-Antoinette Katoto, buteuse star du PSG et absente de la Coupe du monde en raison d’une blessure, a affiché à son tour ce dimanche sur Instagram son soutien à son confrère en publiant une photo des deux buteurs parisiens en compagnie de Pedro Miguel Pauleta, avec un message assez clair : « Force KM7 ». « Leur institution ne sait pas faire avec ses propres légendes, a même regretté le chanteur et fan… de l’OM Matt Pokora, qui s’est fendu d’un tweet assassin contre le Paris Saint-Germain. Le gars honore son contrat jusqu’au bout, veut toujours jouer tous les matchs, même de Coupe, etc. Mais le discours est “personne n’est plus grand que le club” ? Quel est le rapport ? Il y a un contrat, il l’honore, où est la faute ? »

187 joueurs de Ligue 1 ont été invités à visiter un loft, la saison dernière. 187 joueurs de L1 et Kylian MBappé aujourd'hui, même combat ! Pour le respect, en France, des contrats signés ! Pour @UNFP, il n’y a pas de différence. Il n’y en aura jamais. ▶️https://t.co/EHiOwrEpbz pic.twitter.com/CyPgnqiqtj — UNFP (@UNFP) July 22, 2023

Marquinhos, le Real Madrid, et la King Gold Rainbow full white de chez Hublot

Cette vague de soutien n’a pas évité le Japon et la ville d’Osaka, où le PSG est actuellement en promo. En conférence de presse, Marquinhos a d’abord hésité : « C’est une question délicate. » Avant de se mouiller davantage : « Kylian est un joueur exceptionnel, très fort, mais la décision passe au-dessus de nous et c’est avec la direction qu’il faut voir. On veut toujours évoluer avec les bons joueurs. J’espère qu’une bonne solution sera trouvée, afin qu’il revienne dans le groupe et nous aide cette saison. » Si Mbappé ne quitte pas le PSG pour rejoindre le Real ou un autre point de chute, il fera de toute façon son retour auprès de ses partenaires en septembre. Tout simplement car c’est la loi, comme le rappelle l’UNFP, qui précise qu’au « premier septembre prochain, en vertu de l’article 507 de la Charte, les clubs auront l’obligation de réintégrer tous les joueurs mis à l’écart dans le groupe professionnel. Tous. Ceux dont ils ne veulent plus, ceux qui veulent partir libres, tous ceux avec lesquels ils ont signé des contrats, parfois même des clauses de prolongation. » Et que oui, le syndicat se réservera le droit d’engager toute poursuite civile et pénale contre les écuries qui ne respecteront pas cette demande.

Soyons clairs : Mbappé n’avait pas besoin de ça pour être en position de force face à la direction parisienne, mais nul doute qu’il accueille ça volontiers. De quoi le pousser à maintenir sa position d’aller au bout de son contrat, et prendre ainsi, libre, la direction du Real Madrid à l’été 2024 ? C’est ce que laissait entendre le journaliste Daniel Riolo sur RMC : « J’ai eu des personnes très proches de Kylian ce vendredi soir. À ce jour, il est prêt à tout assumer et à rester au PSG même sans jouer. Je précise bien à ce jour, dans l’entourage de Mbappé, on est prêt à tout accepter et à sacrifier une saison et à ne pas jouer. » En y repensant, ce petit garçon n’était pas si naïf que ça lorsqu’il complimentait la montre de Mbappé. Car lui sait qu’il est le maître du temps.

Mbappé au PSG, un indésirable pas comme les autres