Manchester City : la fuite des cerveaux

À Manchester City, Jack Grealish n’a pas le monopole des gueules de bois légendaires. Plus de deux semaines après avoir fêté le triplé des leurs, dont la victoire en Ligue des champions, les amoureux des Skyblues en tiennent une bonne, qui ne fait que s’accentuer jour après jour. Depuis le sacre, les maux de crâne s’accumulent pour City, qui a à peine eu le temps de célébrer sa saison historique. Car si Manchester City a enfin réussi à gravir les sommets européens, le club mancunien pourrait ne pas s’y éterniser, contre toute attente, puisque plusieurs cadres sont sur le départ après cette victoire qui restera peut-être plus comme un aboutissement que comme le début d’une hégémonie façon Real Madrid de Zidane.

Gündoğan, l’envol du pionnier

Le symbole ultime de cette fuite des cerveaux qui touche le vestiaire cérébral de Pep Guardiola, c’est évidemment İlkay Gündoğan. À 32 ans, le milieu allemand vient de s’engager libre au FC Barcelone, après sept années passées à City. Au-delà de son apport sur le terrain, où il était la pierre angulaire de la mécanique citizen, l’ancien du BvB incarnait surtout le projet de l’Espagnol, puisqu’il avait été sa première recrue à son arrivée, en 2016. Plus de 300 matchs, 62 buts et autant de positionnements différents sur le terrain plus tard, le taulier allemand a estimé qu’il avait fait le tour du propriétaire. Ironie du sort, il quitte Guardiola pour aller remplacer son ex-Gündoğan au Barça, qui vient de perdre Sergio Busquets. Or, l’Allemand n’est pas le seul dans ce cas.

152 & 188 – Ilkay Gündogan played 152 games in the Bundesliga and 188 games in the Premier League – along with Per Mertesacker (221 in the Bundesliga, 156 in the Premier League), he is one of only two Germans to have played at least 150 games in both leagues. Bye. pic.twitter.com/icj6dpI7io — OptaFranz (@OptaFranz) June 26, 2023

Autre matière grise de l’effectif, Bernardo Silva a laissé entendre qu’il n’irait pas au bout de son contrat à l’Etihad Stadium, qui court jusqu’en juin 2025. Cette porte entrouverte par le Portugais affole le PSG et une bonne partie des cadors continentaux, à l’image du FC Barcelone. Arrivé du soleil monégasque en 2017, Bernardo Silva a, du haut de ses 28 piges, des envies de nouveau défi. Si son départ se confirmait, Guardiola verrait son élément le plus fiable quitter le navire, ce dont il se passerait bien. D’autant que l’hémorragie pourrait se répandre, selon les divers médias anglais. À un an de la fin de son contrat, le taulier Kyle Walker est aussi annoncé sur le départ, à 33 ans, et alors que le Bayern lui fait les yeux doux. Même chose pour Riyad Mahrez, pisté par le Barça et l’Arabie saoudite, mais pas non plus insensible aux charmes du Real Madrid. Sans oublier les départs attendus d’Aymeric Laporte et Kalvin Phillips, ce dernier ayant même été proposé comme monnaie d’échange pour tenter de faire venir Declan Rice. Une tentative qui envoie toutefois un message : City ne va pas rester passif face à cet exode.

Gvardiol, et après ?

Pisté par Arsenal, le milieu anglais de West Ham a donc été également approché – sans réussite pour le moment – par des Citizens qui enfilent doucement le bleu de chauffe sur ce mercato. La première mission du staff mancunien sera effectivement de combler l’immense vide laissé par İlkay Gündoğan. Pour cela, une piste a pris de l’épaisseur dans la presse anglaise : Mateo Kovačić. Le Croate pourrait quitter le bourbier de Chelsea pour 35 millions d’euros, une brindille pour Manchester City, prêt à signer un chèque de 120 millions d’euros pour un autre renfort, pourtant moins urgent. En effet, Pep Guardiola aurait flashé sur Joško Gvardiol, défenseur du RB Leipzig qui avait brillé avec la Croatie lors du dernier Mondial. Déjà bien pourvu derrière (Aké, Dias, Stones, Akanji…), Manchester City serait sur le point de frapper du poing sur la table en s’offrant celui qui deviendrait ainsi le défenseur le plus cher de l’histoire.

Pour le reste, peu de noms circulent pour le moment, alors que les vacances toucheront bientôt à leur fin pour les Citizens. Le nom d’Achraf Hakimi revient avec insistance, alors que João Cancelo est poussé vers la sortie. Fin mai, L’Équipe affirmait de son côté que Pep Guardiola avait appelé Neymar, mais rien de concret depuis, alors que Le Parisien a évoqué un intérêt pour Marco Verratti. En attendant de connaître les noms de ceux qui viendront remplacer les partants, le constat est toutefois clair : le mastodonte City traverse une période qui pourrait annoncer une fin de cycle. Simple concours de circonstances ou véritable usure physique et mentale des joueurs, fatigués par l’exigence de Pep Guardiola ? La vérité se situe probablement quelque part entre les deux. Toujours est-il qu’après avoir touché le firmament, Manchester City va devoir bien négocier la transition pour réussir à faire ce que Guardiola n’a jamais réussi en Europe : gagner, puis conserver sa couronne.

