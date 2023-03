Gvardiol, Guardiola ou les deux?

1. J’avance masqué. Réponse : Les deux

Explications : Début de pandémie, Guardiola tape un coup de gueule en conférence de presse, énervé de voir que les Anglais ne respectent pas les gestes barrière alors qu’en Espagne tout le monde se plie à la règle : « Personne ne porte le masque ici ! » Juste avant le Mondial, Gvardiol se pète le nez dans un duel avec son coéquipier et débarque donc au Qatar avec un masque sur le pif.

2. Pour moi, Messi est le meilleur joueur de la terre. Réponse : Les deux

Explications : Pep Guardiola a fait du GOAT une machine à buts, Gvardiol a malheureusement testé pour vous son efficacité lors de Croatie-Argentine en demies du Mondial. Mais il promet qu’il sera fier de raconter son duel face au « meilleur joueur de l’histoire » à ses futurs enfants.

3. Mon père est poissonnier. Réponse : Gvardiol

Explications : Dans une interview pour le média croate RTL, Joško Gvardiol raconte que depuis sa médaille de bronze au dernier Mondial, la file d’attente devant le stand de son père au marché de Zagreb s’est sacrément allongée. Celui de Pep lui est maçon.

4. Je déteste la Coupe du monde en hiver. Réponse : Les deux

Explications : Pep Guardiola déteste voir ses joueurs partir pendant plus d’un mois en pleine saison et tacle un calendrier « fou » à cause du Mondial. Joško Gvardiol, lui, déteste juste devoir célébrer une 3e place dans un bus à impériale en plein Zagreb par 5 degrés.

5. J’ai marqué face au Real Madrid. Réponse : Gvardiol

Explications : Onze ans passés au Barça, mais pas un seul but inscrit contre les Merengues pour Josep Guardiola, tandis qu’à tout juste 20 ans, Joško Gvardiol a déjà infligé ça au Real Madrid, en Ligue des champions.

6. Je suis surnommé Pep. Réponse : Les deux

Explications : C’est la raison même d’être de ce test.

7. Je suis né en janvier. Réponse : Les deux

Explications : les cracks du football mondial sont souvent des mecs nés en début d’année, la maturité de quelques mois supplémentaires aidant sans doute dans le tri en formation. Joško et Pep n’y dérogent pas : 18 janvier pour le Catalan, 23 janvier pour le Croate.

8. J’ai 19 ans lors de ma première en sélection. Réponse : Gvardiol

Explications : Même si les deux hommes sont de jeunes joueurs pressés, à 19 ans Joško Gvardiol figurait déjà dans les petits papiers de Zlatko Dalić qui décide de l’emmener jouer l’Euro 2020. Un an plus tard, il est l’une des révélations de la Coupe du monde qatarie à tout juste 20 ans. Pep devra lui attendre ses 21 ans pour porter le maillot de la Roja et même 23 ans pour participer à son premier grand tournoi, la Coupe du monde 1994.

9. Je pense parfois à Ryan Bertrand. Réponse : Les deux

Explications : Alors que pour la 250e fois de la saison, Benjamin Mendy se blesse en 2017, Pep Guardiola songe à recruter un nouveau latéral et pense alors à Ryan Bertrand, alors arrière de Southampton, pour finalement finir la saison avec Fabian Delph. Joško Gvardiol révèle, lui, dans une interview pour Juternaji List que dans sa chambre de bonne à Zagreb, il avait deux maillots accrochés sur le mur : un de Filip Krovinovic et l’autre… de Ryan Bertrand : « Son agent voulait me faire signer, mais finalement rien ne s’est passé, alors il m’a envoyé un maillot dédicacé. »

10. Je n’ai jamais caché mon admiration pour Liverpool et Virgil van Dijk. Réponse : Les deux

Explications : À la veille d’un énième duel entre Liverpool et City, Pep Guardiola lâche aux journalistes : « On connaît mon admiration pour Liverpool et le travail de Jürgen Klopp. » Dans le même contexte, le Catalan décrit Virgil van Dijk comme « un joueur exceptionnel ». Joško Gvardiol, lui, a toujours clamé que Liverpool était son équipe de cœur depuis gamin et qu’il avait l’habitude de se buter aux vidéos du Néerlandais pour progresser.

11. J’ai déjà pris de la bière sur la tête. Réponse : Les deux

Explications : Habitué à célébrer les titres du Bayern avec une immense pinte de bière, Pep Guardiola a fini plusieurs fois bien arrosé par ses joueurs. Joško Gvardiol, lui, a fait le tour des réseaux sociaux lorsqu’en novembre 2021, les joueurs du RB Leipzig se font jeter une bière à la tronche lors d’un match de Ligue des champions face au FC Bruges et que le défenseur croate renvoie immédiatement de la tête le gobelet aux tribunes.

Haha Gvardiol ze łba w lecący kubek z piwem pic.twitter.com/nVUnyoZUwi — Maciek (@Maciekyzo) November 24, 2021

12. Je parle allemand. Réponse : Pep Guardiola

Explications : Aussi bizarre que cela puisse paraître, Joško Gvardiol n’est toujours pas très à l’aise avec la langue de Goethe, même un an et demi après son arrivée au RB Leipzig. Depuis son enchaînement de basiques « Ich heiße Joško, ich spiele Fußball, ich bin 19 Jahre alt » lors de sa conférence de presse de présentation, on ne l’a plus jamais entendu s’exprimer en allemand. Pep Guardiola, lui, avait fait deux semaines d’allemand intensif avant de débarquer en Bavière et avait répondu à presque toutes les questions en allemand dès son arrivée.

