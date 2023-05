Lyon s’impose contre le PSG et remporte sa 10e Coupe de France

Lyon 2-1 PSG

Buts : Hegerberg (12e, 22e) pour les Lyonnaises // Bachmann (36e) pour les Parisiennes

Expulsion : Egurrola (87e)

L’ambiance habituellement calme et champêtre du Stade de la Source d’Orléans a été perturbée par les tambours, les drapeaux et les « ahou » des OL Ang’elles, groupe de supporters dédié aux Lyonnaises ce samedi après-midi. Pour cette finale de la Coupe de France, les Lyonnaises affrontaient leurs rivales parisiennes, venues le Collectif Ultras Paris en tribunes, mais avec la ferme ambition de conserver leur couronne. Déjà perdantes en tribunes, les joueuses de Gerard Prêcheur se sont aussi inclinées sur le terrain (2-1), ce qui offre à l’OL la dixième Coupe de France de son histoire.

Hegerberg en grande forme

La rencontre a démarré très fort pour les Fenottes, Vanessa Gilles signant la première occasion de la rencontre sur une belle reprise de la tête suite à un corner de Danielle Van de Donk (9e). Tir non-cadré, contrairement à la frappe ras-de-terre d’Ada Hegerberg dans la foulée. La Norvégienne hérite d’une belle passe de la Néerlandaise et profite d’un imbroglio dans la défense parisienne pour venir croiser dans le petit filet de Constance Picaud (1-0, 12e). Ada Hergerberg signe même un doublé grâce à une belle passe en retrait d’Ashley Lawrence dans les pieds de Van de Donk, qui écarte pour la Norvégienne sur sa gauche et vient de nouveau enrouler à l’opposé (2-0, 22e). Dans une mi-temps à presque sens-unique, une autre tête blonde en la personne de Lindsey Horan a failli signer le 3-0 d’un coup de casque à la réception d’un énième bijou de la numéro 17 (25e). Agacée de voir ses compères ne pas réussir à pénétrer dans la surface lyonnaise, Kheira Hamraoui a tenté sa chance de loin (31e) avant que Ramona Bachmann ne vienne la soulager en réduisant le score sur pénalty, suite à une faute de Selma Bacha sur Ashley Lawrence dans la surface (2-1, 36e).

Le réveil tardif des Parisiennes

De retour des vestiaires et après que toute la tribune latérale se soit offert un petit selfie avec Jean-Michel Aulas, Gerard Prêcheur envoie sur le pré de nouvelles cartouches offensives : Lieke Martens et Manssita Traoré (52e). La jeune de 19 ans aurait d’ailleurs pu obtenir un pénalty dans la foulée, victime d’un tacle tardif de Danielle Van de Donk (64e). Pour revoir une occasion, il faudra attendre un mauvais long coup franc de Sakina Karchaoui (78e) avant une lourde frappe de Delphine Cascarino à l’entrée de la surface contrée, de la main selon les Lyonnaises (80e). Mais aidées par la bêtise de Damaris Egurrola, qui vient prendre un second jaune sur une faute anodine, les Parisiennes y croient de nouveau. À l’image de ce centre de Karchaoui pour la tête de Lieke Martens claquée de peu par Christiane Endler (90+2e). Trop tard, même pour Vicki Becho, qui file seule vers le but pour claquer le troisième et qui est stoppée par le coup de sifflet de madame Collin (90+6e). Les joueuses parisiennes s’écroulent, les Lyonnaises buggent : quoi, encore un titre à fêter ?

Lyon (4-3-3) : Endler – Carpenter, Gilles, Renard, Bacha – Damaris, Horan (Däbritz, 65e), Van de Donk – Cascarino (Becho, 89e), Hegerberg (Le Sommer, 65e, Maroszan, 89e), Majri (Moroni, 46e). Entraîneuse : Sonia Bompastor.

PSG (4-2-3-1) : Picaud – Lawrence (Li, 74e) , De Almeida, Jean-François, Karchaoui – Geyoro, Hamraoui – Bachmann, (Albert, 74e) Groenen (Martens, 52e) , Vangsgaard (Fazer, 32e), Baltimore (Traoré, 52e). Entraîneur : Gérard Prêcheur.

