Les Anglais, la kryptonite de Kylian Mbappé

En sifflant, après consultation de la VAR, un penalty (généreux) en faveur des Parisiens, Szymon Marciniak savait pertinemment qu’il venait de briser le rêve de Newcastle de repartir avec une victoire inespérée. Onze mois plus tôt, l’arbitre polonais avait vu de très près Kylian Mbappé planter un tir au but et deux penaltys (dont un pour emmener France et Argentine à l’ultime séance) en finale de Coupe du monde, donc il se doutait que ce n’était pas un match de poule de Ligue des champions et Nick Pope qui allaient effrayer l’attaquant du PSG. Et ce, même si la pression était là puisqu’en cas de défaite, les hommes de Luis Enrique avaient un pied en Ligue Europa et auraient même été éliminés en cas de victoire de Newcastle contre Milan lors du dernier match. Oui mais voilà, comme prévu, le Kyks n’a pas tremblé et, grâce à sa praline des 11 mètres, le PSG peut même finir premier du groupe en cas de victoire à Dortmund. Avec ce pion, Mbappé a donc sauvé le PSG, mais aussi sauvé sa prestation qui était jusque-là plus que moyenne. Pour ne pas dire totalement ratée.

4 buts en 11 matchs face aux clubs anglais

Quelques minutes après le coup de sifflet final, Kylian Mbappé a parfaitement résumé le match des siens au micro de Canal+ : « On doit mieux finir nos actions. On a beaucoup trop d’actions pour un match de Ligue des champions. Il faut qu’on soit beaucoup plus appliqués devant le but dans des matchs comme ça au couperet. On doit tuer. On a eu trop d’opportunités claires et normalement on doit gagner le match très largement. » Le capitaine parisien a raison d’utiliser le « on », car il n’a pas été le seul en galère face aux cages, mais la phrase fonctionne aussi à la première personne du singulier tant l’attaquant parisien s’est montré maladroit. Que ce soit à la finition, à la passe, dans les dribbles ou physiquement où il s’est fait bouger par les golgoths adverses. Il faut dire qu’en plus d’avoir la bave aux lèvres, les joueurs de Newcastle étaient toujours au moins deux sur le champion du monde, qui a plus montré d’agacement envers l’arbitre ou ses coéquipiers que de beaux gestes.

Ce match rappelle sa demi-finale de Coupe du monde 2022 face à l’Angleterre où il a été muselé par la défense anglaise, réalisant ainsi son plus mauvais – et peut-être même le seul mauvais – match de son Mondial. Plus globalement, depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, le Kyks est en galère face aux clubs anglais. Cela s’est vu lors des deux rencontres contre Newcastle, face à Manchester City en 2021 ou encore lors du huitième de finale retour contre Manchester United en 2019 où sa mauvaise prestation avait été éclipsée par les erreurs de Buffon et de Kehrer et la main de Kimpembe. Pourtant, le capitaine de l’équipe de France s’était fait un nom dans la compétition en roulant sur le Manchester City de Pep Guardiola avec l’AS Monaco en 2017. En chiffres, cela donne 4 buts en 11 rencontres face à des clubs anglais depuis son arrivée au PSG. Soit un ratio de 0,36 but par match. Alors qu’à Paris, Mbappé a un ratio de 0,65 but par match en Ligue des champions. En comparaison, son ratio est de 1 face aux clubs espagnols.

Le retour de Mbappéno

Heureusement pour Kylian Mbappé, son rêve est de jouer au Real Madrid et non pas à Arsenal ou Liverpool. Sinon, il aurait pu se transformer en Gabriel Obertan une fois arrivé en Premier League. Il faut croire que les Anglais ont la clé pour empêcher le Français de briller. Une recette miracle dans laquelle on retrouve comme ingrédients : une prise à deux constante, de l’agressivité, du physique, de la vitesse et des fautes intelligentes pour l’empêcher de prendre la profondeur. Pour trouver trace d’un match réussi face à des représentants de la Perfide Albion, il faut en effet remonter au Manchester City-Monaco de mars 2017, quand Kylian était encore ce rookie du Rocher.

En revanche, s’il y a un domaine où les Anglais n’ont pas encore trouvé la parade face au Kyks, c’est sur penalty. Qu’ils se rassurent, ils ne sont pas les seuls, puisque depuis quelques mois Mbappé est injouable dans cet exercice. C’est bien simple, depuis septembre 2022 l’ancien attaquant de l’AS Monaco a frappé vingt penaltys et n’en a manqué que trois. Dont un face à Brest en octobre dernier où il marque en prenant le rebond offensif de sa tentative repoussée et un avec la France face à la Grèce en juin dernier, où il se rattrape en marquant deux minutes plus tard… sur penalty. Mbappé n’a plus qu’à croiser les doigts pour que Yann Sommer ne signe pas dans un club anglais.