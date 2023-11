PSG-Newcastle : l’arbitre VAR n’arbitrera pas son prochain match

Une décision qui ressemble à des excuses.

Présent dans la salle du VAR mardi soir pour la rencontre de Ligue des champions entre le PSG et Newcastle (1-1), Tomasz Kwiatkowski ne sera finalement pas à son poste pour la rencontre de ce mercredi soir entre la Real Sociedad et le RB Salzburg. Selon une information du Guardian, l’UEFA a relevé l’arbitre polonais de ses fonctions pour ce match suite au penalty accordé au PSG dans le temps additionnel de la rencontre, qui a permis aux Parisiens d’arracher un point et de rester en vie dans la compétition.

Le VAR a recommandé à l’arbitre central du match, Szymon Marciniak, d’aller voir les images de la main de Livramento et d’accorder le penalty, même si la décision finale est revenue à M. Marciniak. Cette décision de l’UEFA ressemble à un désaveu, et va dans le sens d’Eddy Howe, le coach des Magpies, qui avait estimé en conférence de presse que l’arbitre n’avait « pas pris la bonne décision ». Après les polémiques arbitrales autour de Newcastle-Arsenal, le technicien anglais avait trouvé « triste » que la controverse ait « éclipsé » la performance de ses joueurs après s’être finalement imposé (1-0) dans la polémique.

Comme quoi selon le sens de l’histoire, tout le monde peut changer d’avis.