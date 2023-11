Cette fois, Mikel Arteta est content de l’arbitrage

Heureusement qu’il n’était pas à la place de Franck Haise, mercredi.

Vainqueur de Burnley ce samedi après-midi (3-1), Arsenal n’a pas forcément brillé. Les Gunners se sont même faits peur en fin de partie avec l’expulsion de Fabio Vieira, qui s’est essuyé involontairement les crampons sur le genou de Josh Brownhill (83e). Et cette fois, Mikel Arteta, « très content du résultat, et plus particulièrement de la performance », s’est également dit satisfait de l’arbitrage. « La VAR a eu raison, l’arbitre a eu raison, une très bonne décision », a-t-il tranché en conférence de presse.

Cette sortie vient calmer ses frasques du week-end dernier, où il s’était montré particulièrement remonté contre l’arbitrage lors de la défaite à Newcastle (0-1). « J’ai passé 20 ans dans ce pays, et j’ai honte. Tout cela est très loin du niveau de ce qu’on pourrait appeler la meilleure ligue du monde », avait-il lancé, furieux contre le but accordé à Anthony Gordon. Arsenal avait apporté son soutien à son technicien dans la foulée, et la Premier League n’a pas encore sévi.

Petit passage en tribunes ?

Arsenal aux forceps contre Burnley