Arsenal aux forceps contre Burnley

Arsenal 3-1 Burnley

Buts : Trossard (45e+1), Saliba (57e) et Zinchenko (74e) pour les Gunners // Brownhill (54e) pour les Clarets

Expulsion : Vieira (83e) pour Arsenal

Les matchs défilent et Arsenal peine à convaincre. Mais les Gunners, vainqueurs de Burnley (3-1), continuent d’engranger des points importants et reviennent provisoirement à hauteur de Manchester City (27 points chacun), leader du championnat qui affronte Chelsea demain. La première mi-temps se résume à un jeu très fermé entre des Londoniens en panne d’inspiration, hormis une flèche de Bukayo Saka (21e), et des Clarets à onze devant leur but. Leandro Trossard, opportuniste sur une tête de Saka, se sacrifie finalement au sens propre pour débloquer la situation juste avant la pause (1-0, 45e+1).

Burnley surprend toutefois Arsenal au retour des vestiaires sur une grosse percée de Luca Koleosho qui dépose Takehiro Tomiyasu avant de transmettre pour Josh Brownhill dont la frappe déviée trompe David Raya (1-1, 54e). William Saliba, plus haut que la meute sur corner, ne laisse pas le doute s’installer dans la tête de ses coéquipiers (2-1, 57e) qui font le break à un quart d’heure de la fin sur une volée acrobatique d’Oleksandr Zinchenko (3-1, 74e). La fin de rencontre est néanmoins plus délicate pour Arsenal qui se retrouve à dix, Fabio Vieira essuyant involontairement ses crampons sur le genou de Brownhill (83e), puis perd Gabriel Martinelli et Jorginho sur blessure.

Cette fois, Mikel Arteta ne devrait pas avoir à parler de l’arbitrage.

Arsenal (4-3-3) : Raya – Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko – Jorginho, Rice, Havertz (Vieira, 59e) – Saka (Nelson, 81e), Trossard (Nketiah, 81e), Martinelli (Kiwior, 89e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Burnley (4-4-2) : Trafford – Vitinho (Odobert, 88e), O’Shea, Beyer, Taylor – Guðmundsson, Berge, Brownhill (Obafemi, 85e) – Koleosho (Larsen, 80e) – Amdouni (Ramsey, 80e), Rodriguez. Entraîneur : Vincent Kompany.

