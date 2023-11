Howe :«  La main va dans le sens d’un mouvement naturel du corps »

Howe mais pas à la joie.

Forcément frustré, Eddie Howe est revenu, en conférence de presse, sur le pénalty permettant aux Parisiens d’accrocher Newcastle dans les ultimes secondes : « Je pense que l’arbitre n’a pas pris la bonne décision. Il faut prendre certaines choses en compte à ce moment, la vitesse en premier, qui n’est pas la même que sur un ralenti. Je pense que la main va dans le sens d’un mouvement naturel du corps. C’est frustrant, mais c’est comme ça, on ne peut plus rien y faire. J’ai besoin de me contrôler. »

Pour autant, l’entraîneur de Newcastle se montrait également fier de ses ouailles, malgré une équipe décimée par les blessures : « Une fois l’émotion passée, on regardera le positif de cette rencontre. C’est une énorme performance de l’équipe. On est toujours dans la compétition, on va continuer à se battre. […] On est dans le groupe de la mort, peu de gens nous ont donné une chance lors du tirage. C’est aussi un moment pour être positif. » Mieux, Howe espère aller encore plus loin lorsque son groupe aura retrouver quelques éléments : « Quand certains joueurs vont revenir de blessure, nous aurons une équipe compétitive dans toutes les compétitions. »

Reste à savoir dans lesquelles ils seront encore en course.