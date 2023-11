Mbappé sur Newcastle : « On savait que c’était leur jeu de ne rien avoir »

Mauvais joueur.

Auteur du but de l’égalisation pour le PSG face à Newcastle, Kylian Mbappé a évacué sa sale soirée au micro de Canal + : « C’est frustrant, car on domine cette équipe de bout en bout. Ils n’ont rien, on savait que c’était leur jeu de ne rien avoir. » Passé ce tacle adressé aux Magpies, pourtant privés d’une palanquée de joueurs, le Parisien revient également sur le manque de réalisme des siens : « On doit finir nos actions, on a beaucoup trop d’actions pour un match de Ligue des champions. Ce n’est pas l’organisation, la structure… C’est nous, les joueurs. Il faut qu’on soit plus impliqués devant le but. On doit tuer le match et le gagner plus largement. »

Pour autant, tout n’est pas perdu pour le club de la capitale qui, en cas de succès à Dortmund dans quinze jours, s’assurera une place en huitièmes un même temps que la première place du groupe F. Une rencontre sur laquelle se projette déjà le Français : « Il faut rester sous pression, car il y a un dernier match à gagner et on y va pour gagner. On veut être premiers, c’est l’objectif depuis le départ. »

Ce n’est donc pas d’aller au bout de la compétition ?