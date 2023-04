La Roma et le Milan se neutralisent

AS Roma 1-1 AC Milan

Buts : Tammy Abraham (90e+4) pour les Romains // Alexis Saelemaekers (90e+6) pour les Milanais

Toujours en lice en compétition européenne, la Roma et Milan se donnaient rendez-vous ce samedi après-midi pour préparer l’avenir et, surtout, marquer le coup dans la course effrénée à la Ligue des champions. À égalité de points avant la rencontre, les deux écuries ne sont finalement pas parvenues à creuser l’écart avec leur adversaire du jour, dans un match où tout s’est joué dans les ultimes secondes.

Conscients de l’enjeu de ce match, Romains et Milanais décident de jouer la carte du zéro risque durant les 45 premières minutes. Et si Milan prend le contrôle du cuir dès le début du match, le champion d’Italie en titre peine à se montrer vraiment dangereux. Face à une Roma bien décidée à faire le dos rond, les Rossoneri multiplient les séquences de possession mais ces dernières sont stériles, avec un Rafael Leão et Brahim Díaz parfaitement quadrillés par les défenseurs romains (respectivement Zeki Çelik et Leonardo Spinazzola), incapables de faire des différences. Face à une Roma donc solide et disciplinée avec la paire du milieu Nemanja Matić-Bryan Cristante qui évolue quasiment sur la même ligne que leurs défenseurs centraux, l’AC Milan se retrouve en panne d’inspiration et en témoigne cette statistique : zéro frappe cadrée en première période. Seule cette percée de Theo Hernández est venue passer un petit frisson dans la défense adverse (26e). Une nouvelle fois, la bande à Ismaël Bennacer montre toutes ses lacunes lorsqu’il s’agit de faire le jeu et de trouver la faille face à un bloc bas et compact. En panne d’inspiration, les visiteurs sont même proche de la sanction : sur un centre de Spinazzola, Lorenzo Pellegrini parvient à armer sa frappe mais la tentative du milieu italien est contré par son collègue Tammy Abraham (33e). Les minutes défilent, Milan multiplie les séquences de possession (66% en première période) mais ne parvient toujours pas à trouver la faille. Tonton Mourinho écœure pour le moment son homologue rossonero. L’art de défendre.

Fin de match de folie

Si les quelques 65 000 spectateurs du Stadio Olimpico s’attendent à autre chose au retour des vestiaires, on repart sur les mêmes standards. La Roma décide de se montrer plus entreprenante, développe des possessions mais ça reste très stérile. Avec un bloc plus haut, cela laisse beaucoup d’espaces à un certain Leão. L’ailier portugais en profite pour enfin faire parler son explosivité. Et sur une superbe remise de Olivier Giroud, il parvient à faire la différence et trouver Alexis Salemaekers seul au second poteau. Le Belge arme sa reprise mais manque cruellement de précision (60e). Une heure de jeu pour voir la première occasion milanaise. Si la rencontre s’emballe légèrement avec beaucoup plus d’espaces, le manque de justesse technique des deux côtés se veut aussi de plus en plus flagrant. Sur ses transitions rapides, la Roma parvient à ressortir proprement mais manque clairement de lucidité dans les 20 mètres adverses, incapable de cadrer une frappe. Même topo de l’autre côté.

Dans le dernier quart d’heure, les Romains décident de se remettre en formation tortue, laissant le cuir aux Lombards. Mais comme durant les 75 minutes précédentes, ces derniers ne trouvent pas la faille, à l’image d’un Leão très remuant mais systématiquement pris par deux défenseurs adverses. Mais alors que l’on se dirige vers un bon 0-0 des familles, les deux écuries décident de lâcher les chevaux dans les ultimes minutes. Et comme au match aller, c’est Abraham qui crucifie les Rossoneri. Dans les derniers instants, Çelik parvient à faire la différence et trouve l’attaquant anglais qui ne flanche pas et trompe Mike Maignan d’une puissante frappe croisée (1-0, 90e+4). Alors que l’Olimpico est en liesse, les Milanais en profitent pour climatiser l’enceinte romaine. Sur une galette de Leão, Saelemaekers se retrouve étonnement seul au second poteau mais cette fois-ci, l’ailier parvient à trouver le chemin des filets d’un plat du pied droit (1-1, 90e+6). Il aura donc fallu attendre les cinq dernières minutes pour voir cette rencontre s’animer avec deux buts en l’espace de deux minutes. ASR et ACM devront encore batailler à distance pendant six journées pour décrocher ce précieux ticket.

AS Roma (3-4-1-2) : Patrício – Kumbulla (Bove, 15e) (Camara, 89e), Ibañez, Mancini – Spinazzola, Matić, Cristante, Çelik – Pellegrini – Abraham (Solbakken, 98e), Belotti (El Shaarawy, 46e). Entraîneur : José Mourinho.

AC Milan (4-2-3-1) : Maignan – Hernández, Tomori (Thiaw, 46e), Kjaer (Kalulu, 76e), Calabria – Tonali, Krunić – Leão, Bennacer (De Ketelaere, 73e), Brahim Díaz (Saelemaekers, 56e) – Giroud (Origi, 88e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Revivez le match nul entre la Roma et le Milan