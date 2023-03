C’est sous un tonnerre d’applaudissements que Jonathan David a quitté son rectangle vert préféré, aux alentours de la 84e minute, alors qu’Alexandre Lacazette venait de relancer l’OL en réduisant le score d’un coup de boule bien senti. Le Canadien a compris que c’était pour son bien, que son travail à lui avait été fait : depuis Nicolas Pépé face à Amiens un soir de septembre 2018, aucun attaquant du LOSC n’avait inscrit de triplé dans notre championnat. Trois buts qui lui permettent également de devenir, au XXIe siècle, seul meilleur buteur du LOSC alors qu’il ne transpire sous le maillot des Dogues que depuis trois saisons. Pourtant, au coup de sifflet final et au lieu de faire péter le champagne, Jo David avait le masque. « Ça gâche le plaisir du triplé (de ne pas avoir gagné, NDLR), ce n’est pas le même sentiment, confiait le buteur canadien en zone mixte. Pour moi, c’est important de marquer mais les trois points priment. C’est pour cela que je ne suis pas heureux, fou de joie. Je suis très frustré. »

Roi parmi les rois

Reste que la frustration aurait pu être plus importante si le caribou n’était pas sorti du bois à trois reprises pour le Lille Olympique Sporting Club. C’est lui qui a ouvert le score en devançant Rémy Riou sur un service de Jonathan Bamba, lui qui doubler la mise sur penalty, et encore lui donc qui s’est emparé du cuir pour convertir son deuxième péno de la soirée. Au même endroit. « Je savais que j’allais tirer le penalty au même endroit, le but c’était de bien la placer, détaillait le buteur des Canucks. Même s’il sautait, il fallait que ça rentre. »



Mission accomplie, et elle n’est pas sans conséquence : avec 19 buts au compteur, Jonathan David trône ce vendredi soir devant Kylian Mbappé, devant Wissam Ben Yedder ou Folarin Balogun en tête du classement des buteurs. À titre personnel, c’est déjà mieux que sur l’ensemble de la saison dernière (15) et de sa première saison en Ligue 1 (13) alors qu’il reste encore onze batailles à livrer. La conséquence directe d’une plus grande régularité, mais pas seulement.

Les étoiles, et puis ciao ?

Au mois de septembre, dans nos colonnes, Jonathan David avait annoncé que le ciel s’abattrait sur la tête des défenses de l’Hexagone pendant l’année à venir : « Avec le coach Fonseca, notre jeu est beaucoup plus offensif, on cherche davantage à posséder le ballon et ça me laisse beaucoup plus de chances de m’exprimer, de montrer mes qualités, de tenter plus de choses », détaillait Jonathan David. Que ce soit derrière une pointe comme Mohamed Bayo, ou bien comme ce vendredi soir en pointe soutenu par Rémy Cabella, David bénéficie de l’allant offensif des Dogues tout comme le club nordiste profite de l’altruisme de son buteur canadien.



Jusqu’à quand ? Annoncé sur le départ en milieu de saison dernière par son agent Nick Mavromaras, qui voulait envoyer son poulain en Premier League, Jonathan David devrait bel et bien cette fois effectuer ses derniers tours de piste en Ligue 1 Uber Eats d’ici début juin. « Je sais que je partirai un jour car il faut toujours viser le plus haut possible, mais cet été, je ne me voyais pas forcément ailleurs, rejouait David il y a six mois. J’ai entendu que j’allais partir à droite, à gauche, j’ai entendu ce qu’a dit mon agent, mais moi, je n’ai jamais dit que j’allais partir. Mon agent a juste fait son travail et moi, je fais le mien sur le terrain. » Et pour l’instant, il le fait plutôt bien.

Alexandre Lacazette, retour à point nommé