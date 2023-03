Franck Kessié, la lueur de confiance

Auteur du but de la victoire face au Real Madrid ce dimanche soir (2-1), Franck Kessié voit son retour en forme avec le FC Barcelone porter ses fruits.

Depuis le début de la saison, difficile de trouver performances plus neutres que celle de Franck Kessié du côté du FC Barcelone. Un temps d’adaptation difficile, une relation glaciale avec Xavi, et un rendement loin de sa vie à l’AC Milan. Tout cela, l’Ivoirien semble pourtant le gommer progressivement, comme entrevu ces dernières semaines, et confirmé ce dimanche soir à l’occasion du Clásico, le voyant offrir la victoire au Barça dans le temps additionnel (90e+2).

Entrée fructueuse

Kessié n’aura d’ailleurs pas mis longtemps avant de mettre en pratique ses qualités retrouvées face au Real Madrid. Entré en jeu à un quart d’heure du terme, le milieu de terrain s’est chargé d’appuyer sur le manque d’impact physique de Dani Ceballos, et l’apparition timorée d’Aurélien Tchouaméni. L’ancien Milanais est ainsi venu gratter de nombreux ballons de contre madrilènes, pour lancer Robert Lewandowski vers d’ultimes efforts. C’est d’ailleurs sur l’une de ces projections qu’il trouvera la faille, apportant le surnombre au mouvement déployé par le Polonais, aidé par Jules Koundé.

Et pour célébrer sa réalisation, aussi salvatrice soit-elle, Kessié ne s’est aucunement attardé auprès de ses coéquipiers. À l’inverse, il s’est rué vers les tribunes où se trouvaient famille et amis, certainement conscient du soutien dont il a été bénéficiaire en ces temps compliqués. Critiqué, voire déconsidéré par une large partie du public blaugrana – moins tolérant avec lui qu’avec d’autres –, l’Éléphant est venu rappeler à l’aficion du Camp Nou qui il était. Tel qu’il le démontre depuis une poignée de rencontres désormais.

Patience et résilience

Revenu dans les petits papiers de Xavi – en dépit d’un temps de jeu famélique (quatre rencontres disputées dans leur intégralité seulement, aucune en Liga) –, Franck Kessié se remet doucement en selle. Pressenti pour quitter l’Espagne en janvier dernier, son entraîneur a ainsi joué les papas poules. « On a besoin de Franck, assurait Xavi en conférence de presse. Il faut qu’il reste avec nous, car il revient en forme, et on compte bien en profiter. » Déjà buteur face au Real Madrid, en demi-finales allers de la Coupe du Roi (0-1) ou encore auteur d’une entrée convaincante contre l’Athletic Club le week-end dernier, voilà le récupérateur de nouveau rassurant dans ses fonctions.

Et comme un clin d’œil du destin, ce retour en forme coïncide avec celui de l’autre mal-aimé barcelonais : Sergi Roberto. Auteur d’une prestation remarquable ce dimanche, le latéral/milieu/ailier s’est montré déterminant dans son travail de sape face à Federico Valverde, aussi bien que décisif, en permettant aux siens d’égaliser juste avant la mi-temps (45e). Le football apporte donc parfois son lot de (bonnes) surprises, en permettant aux hommes de l’ombre de briller des grandes soirées. Franck Kessié l’en remercie.

