Le Barça bat l'Athletic sans briller

Athletic Club 0-1 FC Barcelone

But : Raphinha (45e+1) pour les Blaugrana

Une semaine avant le Clásico face au Real Madrid, le FC Barcelone a assuré l’essentiel en dominant difficilement l’Athletic à San Mamés en clôture de la 25e journée de la Liga ce dimanche soir (0-1). Pour maintenir les Madrilènes à 9 points, les Catalans ont pu compter sur un Raphinha des grands soirs pour éviter le piège tendu par les Basques.

Raphinhamania

Bien décidés à frapper fort d’entrée, les Blaugrana ont fait trembler Agirrezabala une première fois par l’intermédiaire de Ferran Torres. Côté droit, Sergi Roberto déboule et centre pour l’international espagnol qui n’a pas réussi à ajuster sa reprise de volée (2e). Mis sous pression par les Basques, galvanisés par les 50 000 âmes présentes, Barcelone a peiné à prendre ses marques dans cette rencontre. Lancé dans la profondeur par De Jong, Lewandowski a l’opportunité de faire trembler les filets, mais son contrôle raté a permis au portier de l’Athletic de stopper net l’occasion (15e). À la suite d’une mésentente entre Ter Stegen et Koundé sur un long ballon de Dani Vivian, l’Athletic aurait pu mettre la tête sous l’eau au Barça, mais l’extérieur du pied d’Alex Berenguer n’a pas accroché le cadre (25e). Bousculé, les hommes de Xavi ont vu les cages de Ter Stegen subir des vagues basques. Sur un corner du remuant Berenguer, une magnifique tête plongeante de Raul Garcia est venue percuter la barre transversale (33e). Un éclair de Raphinha a miraculeusement permis à Barcelone de prendre les devants avant la pause. Servi par une délicieuse passe de Busquets dans le dos de la défense, l’ailier brésilien a crucifié le portier de l’Athletic d’une frappe clinique du pied droit (0-1, 45e+1).

Combatif au retour des vestiaires, à l’image d’un Gavi prêt à tous les sacrifices pour récupérer le cuir, Barcelone a progressivement pris la rencontre à son compte. Même si le second acte a été bien moins intense que le premier, les hommes de Xavi ont tout de même frissonné quand la tentative Berenguer a fracassé le poteau droit de Ter Stegen (72e), avant que l’entrant Munian n’oblige le portier néerlandais à s’employer pour sortir son enroulé du pied droit (78e). Muet depuis 15 matchs, Iñaki Williams a pensé offrir le point du nul à son équipe, mais une main de Munian a obligé l’arbitre à annuler le but (89e). Cinquième match consécutif sans victoire pour les Basques, qui méritaient mieux au vu de leur prestation. Soulagement pour les Blaugrana qui enchaînent une troisième victoire d’affilée et repartent de San Mamés avec les trois points. Face à Madrid dimanche prochain, le Barça devra être bien plus tranchant pour espérer faire un grand pas vers le titre.

Athletic (4-2-3-1) : Agirrezabala – De Marcos, Vivian, Martinez, Balenziaga (Berchiche, 69e) – Garcia Carrillo, Vesga (Zarraga, 64e) – N.Williams, Raul Garcia (Munian, 64e), Berenguer (Guruzetak, 83e) – I.Williams . Entraîneur : Ernesto Valverde.

Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen – Roberto (Alonso, 82e), Koundé, Christensen, Balde – De Jong, Busquets, Gavi (Alarcon, 90e+4) – Raphinha (Fati, 82e), Lewandowski, Torres (Kessie, 67e). Entraîneur : Xavi.

