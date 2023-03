Le Barça prend le Clásico au finish

FC Barcelone 2-1 Real Madrid

Buts : Sergi Roberto (45e) et Kessié (90e+2) pour le Barça // Araujo CSC (8e) pour les Merengues

C’est bien connu, le temps additionnel est toujours un moment compliqué dans le football. Les jambes sont lourdes, les têtes sont déjà ailleurs, la concentration n’est plus à son maximum. Et ça, le Barça l’a très bien compris en piquant le Real Madrid dans les dernières secondes du premier acte et du second pour s’adjuger le Clásico (2-1), et commencer à songer à la fête qu’ils vont pouvoir faire après leur titre de champion d’Espagne.

45 minutes et une bataille rangée

Le spectacle n’aura d’ailleurs pas tardé à commencer, avec Karim Benzema venu faire chauffer les gants de Marc-André ter Stegen, d’une frappe à l’entrée de la surface (1re). En réponse, Robert Lewandowski a déclenché sa banderille dans la foulée, obligeant Thibaut Courtois à une belle envolée sur sa droite (2e). Lancée, la partie est alors montée crescendo, sur une tête de Raphinha, de nouveau détournée par Courtois (6e). Peu servi jusque-là, Vinícius Júnior a finalement choisi de se montrer de la meilleure des manières : en ouvrant le score. Infiltré côté gauche, le Brésilien s’est en effet chargé d’un centre piégeux, malencontreusement dévié par un Ronald Araújo impuissant (1-0, 8e). Un but en guise de récompense pour des Merengues bien en place, malgré la légère domination catalane. Multipliant les centres et quelques tentatives sans danger, les hommes de Xavi se sont en effet heurtés à la solidité du bloc adverse. La muraille blanche va finalement craquer à une minute de la pause, au terme d’un cafouillage mal géré, et propulsé d’un plat du pied tendu par Sergi Roberto (1-1, 45e).

Le Barça aux forceps

Moins riche en occasions, mais tout aussi rythmée que l’entame du match, la seconde période a également fait office de round d’observation. D’une frappe passée proche du poteau gauche, Lewandowski a ainsi cru faire la différence (59e), suivi de Rodrygo, entré en jeu, d’un missile trop enlevé (63e). En contre, le Real Madrid a d’ailleurs obligé Ter Stegen à plusieurs parades, notamment du côté de Vinícius Júnior et Benzema. Des situations réelles, que Marco Asensio a bien failli transformer en or, si la VAR n’avait pas annulé son but pour un hors-jeu du bras (82e). Un ultime ballon annihilé, qu’aura, au contraire, Franck Kessié, au terme d’une sublime action collective emmenée par Lewandowski et Koundé (2-1, 90e+2). Le titre tend désormais les bras au Barça.

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen – Balde, Christensen, Koundé, Araújo – De Jong, Busquets, Sergi Roberto (Kessié, 77e) – Gavi (Fati, 90e+1), Lewandowski, Raphinha (Torres, 83e). Entraîneur : Xavi.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Carvajal, Militão, Rüdiger, Nacho (Mendy, 62e) – Modrić (Tchouameni, 76e), Camavinga (Ceballos, 76e), Kroos (Rodrygo, 62e) – Valverde (Asensio, 76e), Benzema, Vinícius Júnior. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

