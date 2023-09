En direct : France-Namibie (54-0)

FRANCE 54-0 NAMIBIE

41e : Et on commence à ouvrir le banc du côté de Galthié. Aldegheri, Wardi et Taofifenua remplacent Atonio, Baille et Woki.

41e : Tout le monde est de retour, on est reparti pour 40 minutes !

@Gallagher : Et c’est d’autant plus problématique quand on voit que la Namibie se qualifie systématiquement pour la CDM depuis 99. En tout cas, ça en dit beaucoup sur les moyens mis en oeuvre pour développer le rugby, et notamment en Afrique.

40e : Matthew Carley renvoie tout le monde aux vestiaires après cet essai, pas sûr qu’on revoie les Namibiens dans quinze minutes. Nous, on sera là en tout cas, à tout de suite !

40e : Ramos initie une délicieuse relance avec un par-dessus depuis ses 22. Dupont profite ensuite d’une pénalité rapidement joué pour déposer la gonfle dans les bras de Bielle-Biarrey d’une transversale du gauche de toute beauté. Quel joueur mais quel joueur ! Et deuxième essai en Coupe du monde pour le minot bordelais ! L’arrière tricolore ajoute deux points de plus, 54-0 !

40e : DONNER LUI LE BALLON D’OR !!!!!!

39e : Dur quand même de ne pas avoir de la peine pour la Namibie.

38e : ENFIN L’ESSAI DE DUPONT ! Penaud traverse la défense et joue parfaitement le deux contre un avec son capitaine. Ramos poursuit son festival, 47-0.

36e : Le panache namibien ! Sur le renvoi, les hommes de Coetzee grattent une pénalité et choisissent d’aller en touche. Trop long, le lancer finit dans les bras de Mauvaka et Dupont dégage.

34e : AU TOUR DE FLAMENT DE PLONGER DANS L’EN-BUT ! Les Namibiens se dégagent, Ramos relance et se fait prendre devant les 22 adverses. Jelonch traverse le ruck et trouve Flament à hauteur qui n’a plus qu’à déployer ses longs compas pour aller marquer. Ramos fait gonfler ses stats, 40-0 !

32e : Belle combinaison des Bleus avec Bielle-Biarrey qui s’intercale dans la ligne. Le cuir file jusqu’à Penaud qui poursuit au pied avant de pousser Greyling en touche. On retente la même tactique que sur le deuxième essai de Penaud mais Mauvaka commet en en-avant au moment de servir Jelonch.

31e : Alors oui, la Namibie c’est faible mais qu’est-ce que ça fait du bien de retrouver Jonathan Danty !

30e : Les gros bras de Danty !!!! Jelonch cafouille la sortie de mêlée et la Namibie en profite pour lui chiper la gonfle. Jonathan Danty vient gratter un ballon précieux dans le ruck qui suit.

29e : Enfin une séquence intéressante de la Namibie. Les Welwitschias finissent par commettre un en-avant. On va repartir sur une mêlée sur la ligne des 22 tricolores.

28e : @J_Vous_Lavezzi_y_a_longtemps : Le spectacle au Vélodrome, le suspense à Amsterdam.

27e : ENCORE UN DOUBLÉ, DANTY CETTE FOIS ! Pénalité pour les Bleus sur la mêlée. On va en touche, Woki dévie pour Dupont qui lance Danty. Le bulldozer rochelais prend le chemine le plus court – la ligne droite – et renverse deux ou trois namibiens pour finir derrière la ligne. Ramos poursuit son récital, 33-0 !

25e : Nouvelle occasion pour les Français mais Jalibert commet un en-avant dans les 22 namibiens.

23e : Et 32e essai avec la France pour Damian Penaud, en seulement 46 sélections. Le néo-Bordelais rattrape Philippe Saint-André dans l’histoire du XV de France et ne pointe plus qu’à six unités du recordman en la matière : Serge Blanco.

22e: LE DOUBLÉ POUR PENAUD ! Nouvelle pénaltouche des Français. Les Bleus font mine d’enclencher un maul. Baille sert rapidement Mauvaka qui trouve Penaud à l’intérieur. Ça déroule ! Encore en coin, Ramos transforme. 26-0 !

17e : ESSAI D’OLLIVON ! Les Namibiens se débarrassent du ballon avec une chandelle trop longue. Un cadeau dont profite parfaitement Jalibert qui lance une relance. Après un relais avec Penaud, le numéro dix des Bleus retrouvent Ollivon à son intérieur qui file entre les perches. Ramos enquille, ça fait déjà 19-0.

15e : Nouvelle touche cafouillée par le XV de France. Après un lancer pas droit de Mauvaka, c’est Ollivon qui s’emmêle les pinceaux à la réception du lancer de son talonneur.

12e : Percée du Dupont qui trouve Fickou mais le centre tricolore se fait rattraper à quelques encablures de la ligne. Derrière, Danty se fait coffrer et la Namibie profite de cette pénalité pour se dégager.

10e : ET DANTY CETTE FOIS !!!!!!!!!!! Derrière la mêlée, Jalibert y va de sa passe au pied pour Bielle-Biarrey. L’ailier de 20 piges remise pour Danty juste avant de sortir en touche et le centre rochelais aplati tranquillement. Sublime ! Toujours en coin, mais côté gauche cette fois, Ramos ajuste sa transformation : 12-0 !

8e : Loubser expédie son coup de pied en ballon mort. Bonne mêlée à suivre dans les 40 namibiens.

6e : DAMIAAAAAAAAN PENAAAAAAAAUD ! Les Bleus enclenchent un maul qui progresse avant que Dupont ne se saisisse du ballon. Le capitaine français balance une transversale du droit dans les bras de l’ailier bordelais qui dépose son vis-à-vis d’un joli cad-déb. En coin, Ramos manque la transformation. 5-0 pour la France.

5e : Van Der Berg tente de relancer depuis ses 22 mais se fait coffrer au niveau des 40. Pénalité pour les Tricolores qui vont en touche ! On va chercher l’essai plutôt que les points et ce n’est pas pour nous déplaire !

3e : Premier échange de jeux au pied de cette partie. Loubser finit par sortir le ballon du terrain mais le lancer de Mauvaka, derrière, n’est pas droit. Mêlée pour les Welwitschias.

1ère : Petite touche trouvée par Ramos mais les Français récupèrent le cuir sur la touche. Penaud tente un par-dessus renvoyé dans l’en-but des Bleus par la Namibie.

0 : C’EST PARTIIIIIIIII À MARSEILLE ! Coup d’envoi botté par Loubser pour la Namibie !

20h58 : Les Bleus prennent quelques secondes pour se regrouper et on va pouvoir y aller !

20h57 : Le Vélodrome est chaud bouillant ! Place à l’hymne namibien : Namibia, Land of the Brave.

20h55 : Allez, on chauffe ses cordes vocales et on y va pour La Marseillaise !

20h54 : Autre plaisir du soir soir : le retour de Matthieu Lartot aux commentaires des Bleus. À peine trois mois après son amputation de la jambe droite, le journaliste de France Télé sera évidemment accompagné de Dimitri Yachvili. Alors bravo Matthieu mais mollo sur les jeux de mots quand même.

20h52 : Pour nos amis d’Opta, on part sur un 46-13 pour la France, et chez vous ?

🔢 – Opta's win probability model has picked its scores for MD3 of #RWC2023. Predictions. 🇮🇹 34-16 🇺🇾 🇫🇷 46-13 🇳🇦 🇦🇷 33-20🇼🇸 🇬🇪 32-18 🇵🇹 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 44-15 🇨🇱 🇿🇦 24-23 ☘️ 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 38-18 🇹🇴 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 22-26 🇦🇺 — OptaJonny (@OptaJonny) September 20, 2023

20h50 : Troisième affrontement entre les deux nations en Coupe du monde. Les résultats des deux premiers ? 47-13 pour les Tricolores à Bordeaux en 1999 et surtout 87-10 en 2007 du côté de Toulouse où Sébastien Chabal et sa bande avaient cabossé les Welwitschias. Autant dire qu’on attend des essais ce soir à Marseille.

La puissance Bleue 🇫🇷 La France et la Namibie se retrouvent ce jeudi à Marseille pour la 3ème journée de la Coupe du monde @France2023 🙌 ⚡️ La dernière confrontation entre les 2 équipes remonte à la Coupe du monde 2007 et le match à Toulouse 🏟️ Le #XVdeFrance l'avait… pic.twitter.com/TLTI4O9UWf — France Rugby (@FranceRugby) September 20, 2023

20h48 : Côté Namibie, pas de trace de l’immense Jacques Burger. Normal puisque le sosie officiel de Rambo a pris sa retraite en 2015. Mais un XV bien renouvelé par rapport à la déculottée reçue face à la Nouvelle-Zélande (71-3).

🇳🇦🇫🇷𝐑𝐔𝐆𝐁𝐘 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 3️⃣ 🏉 . Here's the Namibia Rugby Union team for their third #RugbyWorldCup2023 match against hosts France in Marseille 💪🏽 .#RWC2023 #FRAvNAM #BornToBeBrave pic.twitter.com/cpjpcyGEJ3 — Namibia Rugby (@namibia_rugby) September 19, 2023

20h47 : Après la petite purge lilloise de la semaine dernière, Fabien Galthié et son staff ont rappelé la cavalerie ce soir au Vélodrome. Avec, en plus, les retours de Cyril Baille et Jonathan Danty, absents depuis le début de ce Mondial. Le XV de départ : Baille, Mauvaka, Atonio – Woki, Flament – Cros, Jelonch, Ollivon – Dupont, Jalibert – Bielle-Biarrey, Danty, Fickou, Penaud – Ramos.

20h45 : Salut les ovalix ! Vous reprendrez bien un peu de XV de France ? Avant de défier l’Italie dans quinze jours pour boucler cette phase de poules, les Bleus retrouvent la Namibie. L’occasion pour les spectateurs du Vélodrome de prendre enfin un peu de plaisir en ce début de saison !

