En direct : Angleterre-Fidji (21-10)

Angleterre 21-10 Fidji

40e : TOUS AUX VESTIAIRES ! Malgré une dernière offensive du XV de la Rose, finalement infructeuse, Lomani expédie la gonfle en touche et Mathieu Raynal siffle la mi-temps ! On se retrouve dans quinze minutes pour la suite !

39e : Aie aie aie… Alors que les joueurs du Pacifique reviennent dans les 22 anglais, ils se font à nouveau pénaliser et le demi d’ouverture britannique allonge pour trouver la touche devant les 22 adverses.

38e : Attention à ne pas regretter toutes ces petites erreurs coté Îliens ! Ça commence à faire beaucoup !

37e : Les Fidjiens tentent de relancer depuis leur 22 mais Waisea se met à la faute. Nouvelle opportunité pour Farrell qui ajoute trois nouveaux points. 21-10 !

35e : Aucun risque pour les Anglais : Mitchell se contente de balancer des quilles dès que les Britanniques jouent dans leur camp. En-avant de May à la retombée.

33e : Maul improductif et mêlée pour les Anglais qui grattent une pénalité. Farrell ne se loupe pas et redonne un peu d’air aux siens. 18-10.

31e : Distribution générale de caramels ! Et les Fidjiens expédient Itoje en touche !

29e : Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, confirmation du bunker qu’Habosi reviendra bien en jeu après les dix minutes de son carton jaune.

28e : LA RÉPONSE DE MATA ! Les Fidjiens enchaînent les temps de jeu et finissent par trouver la faille. Suite à un cafouillage, le troisième ligne feinte la passe, voit la porte s’ouvrir devant lui et plonge pour marquer ! Lomani assure la transformation 15-10 !

26e : Nouvelle faute de Curry qui offre une munition à Lomani. C’est encore manqué pour le buteur du Pacifique. Déjà six points laissés en route pour les Îliens.

24e : Jaune pour Habosi au passage qui est heurter la tête de Smith avec la sienne. Le bunker pourrait le transformer en rouge. Autant dire que la tâche se complique sérieusement pour les hommes de Raiwalui.

23e : MARCHANT QUI OUBLIE SES SOUTIENS MAIS MARQUE QUAND MÊME!! Les Britanniques balaient le terrain et le futur centre du Stade Français place un crochet intérieur pour finir derrière la ligne ! Quel réalisme côté anglais ! Farrell ajoute deux points de plus. 15-3 !

22e : Revoilà le XV de la Rose dans les 22 des Fidji, et avec un avantage !

21e : Après appel à la VAR, on en reste à une simple pénalité. Le demi de mêlée trouve la cible ! 8-3 !

20e : L’interception d’Itoje !!! Mais Mathieu Raynal revient au placage, sans les bras, de Curry. Nouvelle cartouche à venir pour Lomani !

18e : Enfin une réaction fidjienne ! Waisea vient chiper la gonfle aux Anglais qui se mettent ensuite à la faute. Lomani trouve à son tour le poteau…

15e : OH LA PUISSANCE DE TUILAGUI ! ET L’ESSAI ! Nouveau maul du XV de la Rose, arrêté à quelques centimètres de la ligne. Mitchell éjecte sur le centre de Sale qui plonge dans l’en-but en force. Farrell trouve le poteau sur la transformation. 8-0 !

13e : Énorme ballon porté des Britanniques qui progressent de vingt mètres sur le renvoi. Mitchell balance une chandelle sur laquelle Mata offre une nouvelle pénalité aux Anglais.

11e : Et nouvelle faute des Fidji… En face des perches, Farrell prend les points ! 3-0 !

9e : La grosse percussion de Radradra sur Smith ! Pénalité pour l’Angleterre derrière, qui s’installe dans les 22 adverses.

7e : Première mêlée de cette partie à l’avantage des Anglais. Mitchell joue rapidement le bras cassé obtenu par le XV de la Rose, Habosi vient coffrer le ballon dans les bras du porteur au sol. Pénalité pour les Fidji.

5e : Chandelle trop longue du demi d’ouverture fidjien et Smith réalise tranquillement un arrêt de volée. L’arrière anglais expédie ensuite la gonfle en touche.

4e : Bon jeu au pied de Botitu qui trouve la touche dans les 22 anglais. Lancé sous pression à suivre pour George.

3e : Première offensive fidjienne derrière cette touche mais Habosi tape directement en dehors de l’aire de jeu.

2e : Premier ballon pour Marcus Smith qui relance et les Anglais vont tout de suite chercher les extérieurs. À l’image de cette diagonale de Farrell pour May. Botia vient gratter une pénalité dans le jeu au sol et Botitu peut aller chercher la touche sur la pénalité qui suit.

0 : Mathieu Raynal siffle un bon coup et c’est parti ! Owen Farrell botte le coup d’envoi !

16h58 : On enchaîne avec le traditionnel Cibi des Fidjiens ! Waisea, le capitaine, se charge d’animer tout ça pendant que les supporters Anglais lanceur leur premier Swing Low, Sweet Chariot.

16h57 : Et God save the King derrière ! Autant vous dire que le Vélodrome est à fond derrière la Rose cette après-midi !

16h56 : Place aux hymnes et on démarre par celui des Fidji.

16h54 : Alors où va se situer cette partie sur une échelle allant de Pays de Galles-Argentine à Irlande-Nouvelle-Zélande ? Sans doute plus proche de la première affiche que de la deuxième.

16h52 : @Xixon : Assez d’accord là-dessus ! C’était déjà dur en 2007, ce serait pire en 2023 !

16h51 : Un prono pour cette partie les amis ? Ici on a peur que le réalisme anglais ne vienne briser les rêves fidjiens…

16h49 : Changement de charnière côté Fidji. Kuruvoli, sur le banc et Tela, blessé, ce sont Lomani et Botitu qui auront la lourde tâche d’animer le jeu des joueurs du Pacifique. Le XV de départ des Fidji : Mawi, Ikanivere, Tagi – Nasilasila, Tuisue – Tagitagivalu, Botia, Mata – Lomani, Botitu – Radradra, Tuisova, Waisea, Habosi – Droasese.

16h48 : Exit George Ford, pourtant au poil depuis le début de la compétition, et retour d’Owen Farrell à la mène et Marcus Smith à l’arrière côté anglais. Le XV de départ de l’Angleterre : Cole, Genge, George – Itoje, Chessum – T.Curry, Earl, Lawes – Mitchell, Farrell – Daly, Tuilagi, Marchant, May – Smith.

Our team for Sunday's quarter-final is here! 🌹 🔗 Check the link below for more details KO: 16:00 BST | Tune in on ITV#ENGvFIJ | #RWC2023 — England Rugby (@EnglandRugby) October 13, 2023

16h47 : On n’oublie pas que les Fidjiens ont fait tombé nos amis britanniques à Twickenham au mois d’août, 30 à 22. Suffisant pour donner au XV de la Rose l’envie de se venger ce soir mais attention, Tuisova et sa bande comptent bien continuer de distribuer des caramels.

16h45 : Salut à tous les Ovalix ! Bien remis de ce suffocant Irlande-Nouvelle-Zélande ? Il vous reste encore un peu de place ? Ça tombe bien, il y a un Angleterre-Fidji à se mettre sous la dent pour l’apéro ! Et quoi de meilleur qu’une élimination du XV de la Rose pour commencer la soirée ?

