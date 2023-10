Revivez la qualification de l’Argentine face au Pays de Galles (17-29)

Pays de Galles 17-29 Argentine

19h06 : Allez, on se quitte sur ces images du Vélodrome en fusion. Belle soirée à tous et surtout, mouillez-vous la nuque avant d’enchaîner avec le quart qui nous attend un peu plus tard ! Ça risque de ne pas être tout à fait le même sport ! À très vite sur sofoot.com pour de nouvelles aventures !

19h04 : @Ron Swanson : Difficile de savoir qui de Dan ou Jean-Marie est désormais le plus dépassé en 2023.

80e : Sanchez ajoute trois points et Karl Dickson renvoie tout le monde à la douche ! C’est bien l’Argentine qui élimine le Pays de Galles : 29 à 17. Menés à la pause, les Pumas ont renversé la situation en deuxième mi-temps et attendent désormais de connaître l’identité de leur adversaire : l’Irlande ou la Nouvelle-Zélande.

79e : ET LA PÉNALITÉ POUR L’ARGENTINE ! C’EST FINI !

77e : OUIIIIIII NICOLAS SANCHEZ !!!!!! @Ron Swanson : Il est toujours debout et il va vite ! Le demi d’ouverture vient claquer une sublime interception au milieu du terrain et accélère pour aller derrière la ligne. Face aux poteaux, Boffelli transforme ! 26-17 pour les Pumas ! C’est fou !

76e : Les Argentins s’arrachent en défense et finissent par récupérer le ballon suite à cet en-avant de Morgan. Forcément c’est plus compliqué quand il faut faire du jeu et qu’on en a pas l’habitude. Ballon finalement rendu aux Gallois.

75e : ESSAI ? PAS ESSAI ? Costelow balance une longue sautée sur Dyer qui se fait la malle avant que la balle ne rebondisse jusqu’à Rees-Zammit qui aplatit sur la ligne… de touche. Pas d’essai, on en reste à 19-12 pour les Pumas. C’était chaud !

74e : Grosse défense des Pumas qui repoussent les Britanniques dans leur camp sans commettre de faute.

72e : Mêlée à suivre pour les Gallois sur leur 40. Que vont-ils faire ? Taper au pied ? Monter une chandelle ? Et bien, rien de tout ça puisque Sclavi se fait rattraper par l’arbitre et Costelow va chercher une touche dans le camp argentin.

71e : Le Vélodrome est en fusion ! Quelle ambiance mise par les Argentins !

69e : C’est moche, mais, au moins, il y a du suspense.

68e : ESSAI DE SCLAVI ! Après un bon maul, les Argentins multiplient les temps de jeu au près et le Rochelais finit par franchir la ligne, en force. Quasiment sur la ligne des 15 mètres, Boffelli ajuste la mire et l’Argentine mène 19 à17 !

67e : La suite de l’action ne donne rien pour les Pumas et Karl Dickson revient à la pénalité. Attention au carton pour les Gallois. Nouvelle touche pour les Argentins, cette fois sur la droite du terrain.

66e : Plus qu’un mètre à faire pour les Argentins. Et nouvel avantage.

66e : Maul enclenché par les Pumas qui n’arrivent pas à aller aplatir mais bénéficient d’une nouvelle pénalité. On retourne en touche côté argentin. À noter que les Gallois ont vidé leur banc dans la foulée.

65e : @Xixon : ils sont arbitrés comme les Fidjiens l’ont été face à eux finalement !

65e : Rien, finalement pour Karl Dickson qui considère que le déblayage de Guido Petti était licite et que c’est Tompkins qui, en tombant, provoque cette situation. Touche à cinq mètres de l’en-but pour les Argentins.

64e : Avantage pour les Argentins avec cette nouvelle faute au sol des Gallois. Grosse défense des hommes de Gatland. On revient à la pénalité pour les Pumas. Petit passage par la vidéo pour un contact sur la caboche de Tompkins au cours de cette action. Ça sent le jaune et bunker…

63e : Retour au jeu et à cette excellent mêlée, à 25 mètres de la ligne, pour les Pumas.

62e : Autre point stat, entre deux mêlées : Argentins et Gallois ont manqué le même nombre de placages : 18. Problème pour les Pumas, ils n’en ont effectué que 68 contre 128 pour les Européens.

59e : Point stat : 855e chandelle de Biggar d’après Dimitri Yachvili dont le paternel, Michel, a eu l’immense privilège de joueur à Tulle.

58e : @Xixon : Évidemment, le tirage n’arrange pas les choses. Et le problème c’est surtout qu’une des deux équipes va aller en demies. Mais, à part l’Écosse, on ne peut pas dire que ceux qui ont été éliminés auraient forcément fait mieux, malheureusement.

57e : ESSAI DE TOMOS WILLIAMS !! Les Gallois reviennent dans les 22 argentins pour la première fois depuis la pause et, alors qu’ils se heurtent à la défense agressive des Sud-américains, Tomos Williams place une feinte du facteur sublime au ras du rock et file entre les perches. Biggar transforme, 17-12 pour le XV du Poireau !

56e : Autant vous dire que, Irlande ou Nouvelle-Zélande, celui qui l’emporte ce soir gagne directement son billet pour la finale du 28 octobre.

55e : @Ron Swanson : Attention c’est quand même de la Fed 2 ! Et pas certain que soit le niveau atteint par les deux équipes au Vélodrome…

54e : Les Gallois n’y sont plus depuis la reprise, à l’image de ce nouvel en-avant de Tompkins.

52e : Nouveaux échanges de coups de pied. Biggar finit par céder et trouve une touche sur les 40 argentins. On est quand même pas sur le jeu le plus ambitieux côté XV du Poireau. Les chandelles se succèdent.

50e : On commence à ouvrier le banc côté gallois, avec Tomos Williams qui remplace Gareth Davies à la mêlée.

49e : Les hommes de Gatland viennent chercher le défi physique mais Liam Williams se fait dézinguer et les Pumas viennent gratter une pénalité dans la foulée. À 55 bons mètres, mais en face, Boffelli va s’y essayer. Et ça passe, quel coup de pompe ! L’Argentine passe devant pour la première fois, 10-12 !

46e : Vous la sentez comment cette deuxième mi-temps ? Les Argentins semblent aller un peu mieux, à moins que les Gallois ne se soient mis à leur niveau.

45e : @Xixon : Ça serait oublier un peu vite cet ignoble Afrique du Sud-Australie de 2011, remporté par les Wallabies 11-9. Mais oui, le spectacle offert cette après-midi n’est pas dingue.

44e : Bonne touche pour les Argentins dans les 22 gallois. Et avantage en cours. Plus que quelques centimètres à faire ! Les Pumas n’y parviennent pas et Boffelli va finalement tenter cette pénalité. Il la transforme facilement, 10-9.

41e : Et c’est reparti !

17h58 : @Fred Astaire : Il y avait moins de fautes de main lors du Brive-Grenoble d’hier soir. Alors qu’on est qu’à la mi-temps. Et sans blaguer.

17h52 : @Maquecepasmoi : Et c’est malheureusement le cas tous les quatre ans… Il faudrait aussi donner à ces petites équipes d’autres opportunités que ces Coupes du monde de se frotter aux meilleurs nations mondiales, ou, au moins, à des équipes du deuxièmes tiers.

17h50 : Le temps d’aller boire un coup et on se retrouve dans quinze minutes pour la suite de cette partie !

40e : Ce sera finalement une pénalité contre l’ailier gallois. À quinze mètres des perches, les Pumas vont prendre les points. Boffelli s’en charge, 10-6, à la pause !

40e : Ça sent quand même la pénalité retournée pour les Argentins qui bénéficiaient, au départ, d’un avantage. Karl Dickson regarde tout ça à la vidéo. Il y a quand même un joli tampon sans ballon d’Adams sur Cubelli.

40e : Et Mateo Carreras qui déboule à nouveau dans les 22 adverses. Les Argentins sont déjà de retour à proximité de la ligne ! On se chauffe un peu suite à cette longue séquence !

38e : Les Pumas cafouillent leur maul mais conservent le ballon. Nouvelle pénalité pour les hommes de Cheika qui vont la tenter. À moins de dix mètres des perches, Boffelli ne tremble pas. 10-3 !

35e : Et c’est encore trop long pour Elias. Les Pumas se dégagent. Et devinez quoi ? On repart sur une nouvelle épreuve de force, à l’avantage des Argentins cette fois. Avec la pénalité grattée, ils reviennent même dans les 22 adverses.

33e : Les mêlées se multiplient ces dernières minutes. Échange de coups de pied derrière, Malia vient choper le ballon après un cafouillage mais Karl Dickson rattrape Cubelli, hors-jeu. Touche à suivre pour les Gallois dans les 22.

31e : @Ron Swanson : Absolument d’accord. Ils font à peu près tout à l’envers depuis le début de cette partie malgré quelques beaux mouvements. Et pourtant, les Gallois ne sont pas vraiment flamboyants non plus.

29e : Les hommes de Gatland, et Morgan, rendent la pareille aux Sud-américains sur la touche qui suit. Des 45 mètres, Biggar ne trouve pas la cible. Toujours 10 à 0.

27e : Nouvelle pénalité offerte aux Gallois. Touche à suivre pour le XV du Poireau, désormais à quinze mètres de la ligne. Bon grattage de Moroni, tout juste entré à la place de Chocobares. Carreras dégage les siens.

25e : @Khiadiatoulin Maginot 5 : Merci de venir tromper ma solitude ! Et pour répondre à la question : absolument pas. Enfin pas que je sache.

24e : Encore une faute des Argentins qui laissent aux Gallois l’opportunité de se rapprocher des 22. Le lancer d’Elias est trop long et les Pumas partent en contre mais Kremer commet une nouvelle faute de main.

22e : Sans trembler, le demi d’ouverture de Toulon enquille trois points supplémentaires. 10-0 !

20e : Au tour de Chocobares d’y aller de son en-avant. Le XV du Poireau conserve le cuir et enchaîne les temps de jeu. Les Gallois grattent une pénalité à 40 bons mètres des perches. Biggar va la tenter.

18e : Le temps d’équiper tout le monde et on est reparti avec un ballon à nouveau dans les mains galloises. Même si Gareth Davies vient commettre une petite faute de main à l’instant. Mêlée sur la ligne médiane pour les Argentins.

16e : Et premier changement dans la foulée avec la sortie de… Jaco Peyper. L’arbitre de cette partie semble être touché à la cuisse. Karl Dickson, placé sur la touche, va prendre sa place au centre du terrain.

16e : ESSAI DE BIGGAR !!!!!! Le numéro dix gallois retrouve North à l’intérieur qui sert ensuite Davies à hauteur. Le demi de mêlée joue parfaitement le deux contre un pour servir son pote de la charnière. C’est transformé, 7-0.

14e : Les joueurs du XV du Poireau semblent avoir quelques soucis de flocage. Gareth Davies n’a plus de numéro quand Liam Williams n’en a plus qu’un. Et encore celui-ci tient difficilement.

13e : Revoilà les Pumas devant les 22 gallois. Mais la défense adverse fait reculer les Sud-américains qui finissent par perdre la gonfle sur la ligne médiane.

11e : Oh le cad-déb de Morgan sur Cubelli ! Sublime ! Dans un couloir de deux mètres, le capitaine gallois enrhume le demi de mêlée argentin. Dommage, Davies commet un en-avant derrière.

10e : Les hommes de Gatland arrosent les Argentins de chandelles, sans succès pour le moment.

8e : On cherche encore le couloir, et Rees-Zammit chez les Gallois. Boffelli réalise un arrête de volée sur le coup de pied à suivre de l’ailier du XV du Poireau.

6e : Plus que cinq mètres après cette course de Mallia. Finalement l’avantage ne profite pas et Boffelli, en coin, va tenter cette pénalité dans un Vélodrome absolument bouillant. Ça file à gauche des perches. Toujours 0-0.

5e : Après un échange de jeux au pied, les Pumas contre-attaquent et pénètrent dans les 22 adverses. Avantage en cours.

3e : Et la première mêlée derrière suite à un en-avant de Biggar sur sa propre chandelle.

1ère : Belle sortie de camp des Pumas, touche pour les Gallois sur la ligne des 50. Rees-Zammit tape à suivre mais Bofelli assure la couverture et les Argentins se dégagent.

0 : Tout ce beau monde est désormais prêt ! Coup d’envoi donné par Dan Biggar !

16h57 : Difficile de ne pas avoir les poils ! On enchaîne avec celui de l’Argentine. Dommage d’avoir remis les chorales…

16h56 : Place aux hymnes ! Et on débute par le merveilleux Land of my father !

16h54 : À noter qu’en plus d’une des deux équipes, la paire Lartot-Yachvili fera également ses valises après cette partie puisque le reste de la compétition sera diffusé par TF1 ou M6. Régalez-nous messieurs !

16h52 : Alors qui des Gallois ou des Argentins ira gratter une place en demis ? Ici on mise sur le XV du Poireau, et vous ?

16h49 : Même chose du côté des Pumas où Pablo Matera est lui aussi forfait. À noter la titularisation surprise de Tomás Cubelli, préféré à l’habituel titulaire Gonzalo Bertranou envoyé en tribunes cette après-midi. Le XV de départ de l’Argentine : Gallo, Montoya, Gómez Kodela, Petti, Lavanini, Kremer, González, Isa, Cubelli, S. Carreras, M. Carreras, Chocobares, Cinti, Boffelli, Mallía.

16h48 : Allez on passe quand même aux compos. Pas de Toby Faletau côté gallois, le numéro huit s’est peté le bras le week-end dernier. Le XV de départ du Pays de Galles : Thomas, Elias, Francis, Rowlands, Beard, Morgan, Reffell, Wainwright, Davies, Biggar, Adams, Tompkins, North, Rees-Zammit, L. Williams.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 𝐗𝐕 𝐂𝐘𝐌𝐑𝐔 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 👊 Tîm Cymru i herio’r Archentwyr!#WelshRugby | #ViveLeCymru — Welsh Rugby Union 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@WelshRugbyUnion) October 12, 2023

16h47 : On ne va pas se mentir, à côté de France-Afrique du Sud ou d’Irlande-Nouvelle-Zélande, ce quart ressemble à ce Sainté-Dunkerque calé en pleine Ligue des champions.

16h45 : Salut à tous les Ovalix ! Bien en place sur vos appuis pour le début des choses sérieuses ? En tout cas, Gallois et Argentins n’attendent que vous pour en découdre !

